Поддержит иммунитет и поможет при гипертонии. Эту чудо-настойку можно готовить круглый год

Мед богат витаминами и минералами. Летом и не только вы можете приготовить из него лечебную настойку, то есть медовуху.

Чем она полезна и как ее сделать - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Лечебные свойства медовой настойки

Мед - это натуральное сладкое вещество, которое производят пчелы из цветочного нектара или сока. Мед можно есть сырым, добавлять в соусы, подслащивать компоты и даже использовать для приготовления домашней косметики.

Настойка, приготовленная с медом, содержит ряд витаминов и минералов, включая витамины группы В, витамин С, а также К и Е, который считается витамином молодости и красоты. Эта оздоровительная смесь является источником кальция, железа, магния, фосфора, цинка и калия, который поддерживает кровеносную систему, регулирует артериальное давление и даже снимает отеки и способствует борьбе с целлюлитом.

Мед также является источником антиоксидантов, действие которых усиливается алкоголем. Антиоксиданты защищают организм от окислительного стресса, угнетают воспаление, замедляют процесс старения клеток и даже обладают противораковыми свойствами.

Также стоит упомянуть об уникальных свойствах настойки. Мед является источником ферментов, в частности, диастазы, инвертазы, каталазы, фосфатазы и гликозидоксидазы.

Эти ферменты оказывают антибактериальное и пробиотическое действие, то есть поддерживают размножение полезной бактериальной микрофлоры.

Какими еще свойствами обладает медовая настойка?

По словам экспертов по природной медицине, она имеет следующие эффекты:

противовоспалительное лекарство,

противовирусное лекарство,

антибактериальное,

противогрибковое,

противопаразитарное,

укрепление,

детоксикация,

противокашлевое средство,

против запоров,

желчегонное и желчегонное,

стимуляция секреции соляной кислоты в желудке и панкреатическом соке,

ускорение метаболизма.

Следует добавить, что медовая настойка также оказывает гипотензивное действие, то есть снижает и регулирует давление. Однако этот эффект достигается при регулярном применении терапевтической дозы.

Кроме того, медовую настойку можно использовать в качестве смазки для компрессов, которые следует накладывать на кожу, пораженную отеками или кровоподтеками.

Медовая настойка – простой рецепт медовой настойки

Медовая настойка - одна из самых простых в приготовлении оздоровительных настоек. Для ее изготовления понадобится всего несколько продуктов.

Однако следует помнить о качестве меда, который должен быть натуральным, без добавления красителей и сахара. К сожалению, искусственный мед, который можно приобрести в магазинах, не подходит для приготовления этой целебной смеси.

Ингредиенты

1000 мл натурального липового или многоцветкового меда,

сок, выжатый из 5 лимонов,

1200 мл спирта

Как приготовить медовую настойку?

Медовую настойку готовят из жидкого меда. Поэтому если вы хотите приготовить ее после того, как он кристаллизуется, вы должны сначала его растворить.

Как растворить мед?

Этот продукт теряет свои свойства выше 40 градусов Цельсия, поэтому лучше всего нагреть воду в кастрюле до 38-39 градусов, затем поставить в нее банку и подождать.

Можно иногда помешивать мед ложкой, что быстрее сделает его редким.

Затем смешайте жидкий мед с лимонным соком, добавьте спирт, закройте банку и тщательно перемешайте.

Приготовленную смесь поставить на 3 месяца в темное и прохладное место, например, амбар или подвал.

По истечении этого времени процедите мед через марлю, сложенную в несколько слоев, разлейте по стеклянным бутылкам и оставьте еще на 3 месяца в темном и прохладном месте.

По истечении этого времени медовая настойка готова к употреблению. При приготовлении медовухи можно также добавить специи, например кору корицы, анис или гвоздику, которые придадут ей дополнительные оздоровительные свойства и неповторимый вкус.

Как употреблять и кому нельзя

Медовую настойку можно использовать для поддержания лечения разных заболеваний, а также как элемент профилактики заболеваний. Лечебная доза этой золотой настойки составляет 45 мл, а фитотерапевты советуют употреблять ее натощак.

Из-за природных сахаров, содержащихся в меде, этой лекарственной смеси следует избегать людям с нарушениями метаболизма глюкозы, то есть диабетом, инсулинорезистентностью и преддиабетом.

К другим противопоказаниям к употреблению относятся:

период беременности и кормления грудью,

аллергия или непереносимость алкоголя,

прием лекарств, активные ингредиенты которых могут вступать в химическую реакцию с алкоголем,

аллергия на мед,

аллергия на пыльцу (в зависимости от того, какой мед использовался для изготовления настоек.

Однако всегда существует риск того, что мед содержит небольшое количество других видов пыльцы, что может вызвать аллергическую реакцию).