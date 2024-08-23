Для хорошего зрения и здорового кишечника. Почему стоит есть кукурузу в початках

Ценные свойства кукурузы заставляют употреблять ее как можно чаще. Она очень вкусная, да еще и полезная.

Почему нужно есть кукурузу в сезон, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какими свойствами обладает кукуруза и почему ее следует есть?

Кукуруза - это зерно без глютена, которое имеет ценные питательные и полезные для здоровья свойства, которое едят разными способами, в частности: в виде вареной в початках, консервированной, в виде муки, каши, хлопьев и вафель, а также поджаренного (попкорн) .

Однако влияние разных кукурузных продуктов на организм зависит от способа их обработки и типов используемых добавок, о чем мы пишем ниже. Наиболее ценными и рекомендованными в диетическом питании являются натуральные, минимально необработанные свежие семена кукурузы – те, которые мы едим чаще всего в сезон кукурузы, приходящийся на август-сентябрь.

Кукуруза - это зерно, фрукт или овощ?

Обычная кукуруза является одним из важнейших злаков в мире, хотя с ботанической точки зрения семена растения являются плодами, а ее молодые початки можно есть целиком как овощ.

Растение происходит из Центральной Америки и является одной из самых потребляемых культур в мире. Во многих странах это основа диеты, а для людей с непереносимостью глютена это важна замена злаков, таких как пшеница или ячмень (в смесях с другими ингредиентами). Это также связано с овсом и рисом.

Из кукурузы производят много промышленных продуктов, например масло (из зародышей, содержащихся в его зернах), крахмал или вредный для здоровья кукурузный сироп или глюкозно-фруктозный сироп.

Из обжаренных зерен готовят популярную закуску – попкорн. Их перемалывают в кашу и муку, а также продают в вареном виде в банках и банках. Также можно купить маринованные молодые кочаны кукурузы. Лекарственным средством, используемым в фитотерапии, являются "усики", то есть кукурузные рыльца.

Чем полезна кукуруза (фото: freepik.com)

Кукуруза поддерживает здоровье глаз

Зерна кукурузы характеризуются высоким содержанием пигментов желтого ксантофила из группы каротиноидов. Лютеин и зеаксантин являются предшественниками пигментов желтой макулы глаза, отвечающими за острое зрение (особенно при дефиците света). Возрастная дегенерация желтого пятна (ГТД) вызывает потерю зрения. Высокое потребление этих соединений может снизить риск заболевания на 43%.

Кукуруза полезна для вашего кишечника

Кукурузная клетчатка ускоряет прохождение пищи через пищеварительную систему, что предотвращает запоры и последствия поглощения токсинов из невыведенных остатков. Подходящие дозы клетчатки помогают контролировать гликемию и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, особенно колоректального рака. Доказано, что употребление кукурузы по крайней мере дважды в неделю (в форме попкорна) мужчинами значительно предотвращает аппендицит.

Кукуруза поддерживает иммунитет организма

Зерно кукурузы является богатым источником пребиотических соединений, поддерживающих баланс микрофлоры толстой кишки. Таким образом они улучшают не только пищеварение, но и работу мозга, печени и почек, а также иммунной системы – именно там находится большинство иммунных клеток. Здоровье кишечника оказывает влияние на все аспекты функционирования организма, включая вес тела.

Кукуруза имеет низкий гликемический индекс

Низким гликемическим индексом считается не превышающий 55. Для вареных свежих зерен он составляет GI 52, что означает, что их потребление лишь немного повышает уровень глюкозы в крови. Это хорошая новость для людей с инсулинорезистентностью и диабетом, которые могут включать определенное количество семян в этой форме (но не другой форме) в свой рацион.

Добавление небольшой порции полезного жира, например оливкового масла, дополнительно замедлит переваривание и усвоение углеводов, а также позволит организму усвоить жирорастворимые ингредиенты, в основном каротины.

Кукуруза помогает защититься от развития диабета

Кукуруза в виде цельного вареного зерна – это цельнозерновой продукт из злаков. Их потребление вместо очищенных имеет решающее значение для защиты от развития резистентности к инсулину и диабету 2 типа (а также ожирение). Высокое содержание амилозы в кукурузном крахмале приводит к более высокому уровню т.н. стойкий крахмал после термообработки и охлаждения. Это уменьшает количество калорий, полученных из зерна и ГИ блюда.

Кукуруза защищает сердце и сосуды

Кукуруза, съеденная из кочанов, содержит много жира из зародышей. Это источник полиненасыщенных жирных кислот и фитостеролов, способствующих понижению уровня холестерина в крови.

Они также угнетают его окисление, являющееся элементом процесса образования атеросклеротических отложений. Еще одним полезным для кровеносной системы компонентом семян является коэнзим Q10 (убихинон).