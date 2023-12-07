Покорила самого Пикассо. Кто такая Екатерина Билокур и как она создавала лучшие картины (фото)

Екатерина Билокур - это выдающаяся художница украинского наивного искусства и мастер народной декоративной живописи. Она входит в список самых известных женщин давней и современной Украины. Работы Билокур одобряли великие мировые художники и даже Пабло Пикассо.

Как Билокур начала свой путь

В возрасте шести лет Екатерина научилась читать, а совсем скоро стала рисовать. Однако родители девочки не разрешали ей заниматься искусством, считая, что оно отвлекает ее от домашних дел.

Но Екатерина не сдавалась.

"Украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину… І я намалюю з одного боку полотнини що-небудь, надивлюсь-намилуюсь, переверну на другий бік - і там те саме. А тоді виперу той кусочок полотна - і знов малюю..." - вспоминала уже взрослая Билокур о своих первых попытках.

Девушка узнала о двух техникумах искусства, однако везде ей отказывали из-за отсутствия семилетнего образования. Осенью 1934 года Екатерина попыталась утопиться в реке, в результате чего простудила ноги. После этого отец согласился на занятие рисованием.

Екатерина Билокур (фото: wikiart.org)

Творческий взлет художницы произошел по стечению обстоятельств. Белокур услышала по радио песню "Чи я в лузі не калина була" в исполнении Оксаны Петрусенко и обратилась к певице с письмом. Она также прибавила свой рисунок калины.

Именно он поразил певицу настолько, что она обратилась в Центр народного творчества. В том же году в Полтавском доме народного творчества была открыта персональная выставка художницы-самоучки из Богдановки, которая в то время состояла всего из 11 картин.

Дом-музей Екатерины Белокур дом-музей в Богдановке, Киевская область (фото: Василина Копытко / РБК-Украина)

Как добиться успеха без денег и образования: рецепт Билокур

Уникальность Екатерины еще и в том, что она сама изготавливала краски и кисти из растений и щетины. А отсутствие образования не помешало ей осуществить свою мечту.

Художница сама делала кисти из коровьей шерсти, кошачьей шерсти, вишневых веточек и жести от консервных банок. Они были так тонкими, что напоминали иглы.

Любимыми красками Билокур были ультрамарин и синий кобальт. Сначала она писала самодельными красками из калины, бузины, лука, а роль разбавителя играло льняное масло.

Художница делала еще одну, отличную от остальных художников, вещь. Она крепила холст на подрамнике шпагатом, а когда работа была завершена, снимала использованный холст и крепила на раму другой.

Пабло Пикассо увлекался работами украинской художницы Екатерины Билокур. Когда он увидел ее работы на выставке, сказал, что они гениальны, и сравнил Екатерину Билокур с известной всему миру художницей Серафин Луис.

Здесь Екатерина Билокур создавала свои лучшие работы (фото: Василина Копытко / РБК-Украина)

Последние годы жизни

Весной 1961 года к боли в ногах, после попытки покончить с собой, добавляется сильная боль в желудке. Лекарства не помогали.

В июне умерла мама художницы. Вскоре Екатерину отвозят в Яготинскую районную больницу. Там ему делают операцию. Но это не помогло: 10 июня 1961 года Екатерина Билокур умерла.

Известные работы Екатерины Билокур (фото: Википедия)