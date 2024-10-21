Подготовиться к следующему году: 7 садовых работ, которые нужно завершить к концу октября

Высадить луковичные цветы

Середина осени - удачное время для того, чтобы высадить определенное количество луковиц прекрасных весенних цветов. Прежде всего, следует посадить луковицы аллиумов, гиацинтов, крокусов и нарциссов, которые с началом весны внесут яркие цветовые акценты в ваш сад.

Кроме этого, к началу ноября следует успеть высадить луковицы тюльпанов, чтобы цветы успели прижиться и перенести зиму. Луковицы можно высаживать в горшки, контейнеры или сразу в открытый грунт.

Но где бы вы ни высаживали весенние растения, глубину лунки следует сделать почти втрое глубже, чем размер луковицы.

Собрать семена многолетних растений

Конец октября - идеальное время для сбора семян выносливых многолетних растений, растущих на участке. Эту процедуру следует проводить, когда цветы отцвели и увяли. После сбора семена подсушивают, чтобы использовать в следующем году.

Подровнять газон

В октябре также следует срезать травы. Как отмечают, относительно теплый конец октября - последнее время года, когда можно серьезно позаботиться о газоне.

Поэтому, если газон является центральным элементом вашего сада, стоит провести аэрацию и скарификацию, чтобы предотвратить загнивание корней во время сильных дождей и утюга травы под снегом.

В октябре необходимо тщательно подготовить газон к зиме (иллюстративное фото: Freepik)

Переставить горшки на повышение

Чтобы отделить растения по типу, нередко в саду используются керамические горшки. Но в конце октября, готовя растения к морозам и снегам, следует подумать о том, чтобы поднять вазоны на ножки до того, как наступит зима.

Это обеспечит лучший дренаж, гарантируя, что ни одно из ваших ценных растений не будет переувлажнено в течение нескольких месяцев.

Занести цитрусовые растения в помещение

Выносить цитрусовые в горшках в сад на летний период - неплохой вариант обеспечить растению нужное количество воздуха и освещения. Однако до конца октября, с понижением температуры, следует занести цитрусовые в помещение, чтобы они не пострадали от морозов.

Однако не стоит ставить цитрусовые растения на подоконники - они могут замерзнуть и погибнуть. Даже другим комнатным растениям, вероятно, придется подыскать более теплое место.

Подготовить теплицу

Если вам посчастливилось иметь теплицу, ее тоже нужно готовить к зиме - лучше всего сделать это до конца октября. Помещение нужно проветрить и убрать, а также помыть защитную пленку или стекло, чтобы обеспечить как можно больше света для растений внутри.

Посадить саженцы

Октябрь - последний осенний месяц, когда можно высадить саженцы фруктовых деревьев. Кроме этого, это рекомендуют делать во второй и третьей декадах октября, чтобы растения успели укорениться - однако не расцвели, а вовремя впали в состояние покоя.