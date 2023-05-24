RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подкормите этим вишню и черешню в мае и получите ведра ягод

Фото: Чем весной подкормить черешню (pixabay.com)
Автор: Styler

Деревья вишни и черешни после их цветения обязательно нужно подкормить, чтобы они дали большой урожай. Обычно удобрение добавляется после 14 дней цветения.

Чем подкормить ягодные деревья - читайте в материале Styler.

Лучшее удобрение для вишен и черешен

Лучшее удобрение для таких деревьев - это зола и коровяк.

Например, для молодых деревьев берут такую пропорцию: ведро коровяка разбавляют 7 ведрами воды, добавляют 1 кг золы и дают настояться неделю. Под дерево заливают 2-3 литра такой смеси.

Если коровяка нет, то нужно внести 20 г аммофоски и 150 г древесной золы на 1 м2 круга ствола.

Для плодоносящих деревьев - ведро коровяка разводят 6 ведрами воды, 1,5 кг. Норма - это 2-3 литра под дерево. Или 30 г аммофоски и 200 г древесной золы на 1 м2 приствольного круга.

Что важно знать

Обратите внимание, что вишни для роста и высокой урожайности требуется нейтральная почва. Часто начинающие не получают урожай именно из-за закисления. Если на вашем участке почва кислая, ее нужно нейтрализовать.

Для этого на 1 кв. м участки рассыпают примерно 300 г извести или доломитового порошка.

Кстати, ранее мы писали о том, как получить большой урожай на маленьком участке земли.

А еще рассказывали о том, чем нужно подсыпать свеклу, чтобы получить хороший урожай.

Читайте РБК-Украина в Google News
деревопосадкапідкормка