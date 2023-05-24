Подкормите этим вишню и черешню в мае и получите ведра ягод

Лучшее удобрение для вишен и черешен

Лучшее удобрение для таких деревьев - это зола и коровяк.

Например, для молодых деревьев берут такую пропорцию: ведро коровяка разбавляют 7 ведрами воды, добавляют 1 кг золы и дают настояться неделю. Под дерево заливают 2-3 литра такой смеси.

Если коровяка нет, то нужно внести 20 г аммофоски и 150 г древесной золы на 1 м2 круга ствола.

Для плодоносящих деревьев - ведро коровяка разводят 6 ведрами воды, 1,5 кг. Норма - это 2-3 литра под дерево. Или 30 г аммофоски и 200 г древесной золы на 1 м2 приствольного круга.

Что важно знать

Обратите внимание, что вишни для роста и высокой урожайности требуется нейтральная почва. Часто начинающие не получают урожай именно из-за закисления. Если на вашем участке почва кислая, ее нужно нейтрализовать.

Для этого на 1 кв. м участки рассыпают примерно 300 г извести или доломитового порошка.