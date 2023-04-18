Подкормите помидоры этими каплями и кусты завалят вас мясистыми плодами

Речь идет о нескольких каплях йода

Для рассады вам понадобится приготовить раствор в пропорции 1 капля на 3 литра воды. Таким раствором рассаду поливают, чтобы ускорить рост.

Этим йодным раствором нужно один раз полить рассаду томатов. От этого увеличится продуктивность и плоды будут крупными и мясистыми.

Огородники также говорят, что при применении удобрения рассада зацветет быстрее, а плоды будут больше.

Йод может защитить помидоры от фитофторы

Фитофтора - одна из самых распространенных болезней, из-за которых на плодах помидоров возникает гниль.

Для этого потребуется несколько капель йода и 250 г молока, смешайте их с 1 литром воды. Каждые 2 недели следует опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.

Также можно приготовить другой раствор для опрыскивания: на 10 л воды добавьте литр молока и 15 капель йода.

Этим раствором обильно опрыскивайте помидоры. Делать это надо щедро - так, чтобы из кустов текло.

Общие правила полива рассады помидоров

Важно отрегулировать частоту полива субстрата. В этом вопросе нет конкретной инструкции, потому что многое зависит от температурного режима и состава почвы, в которой растет рассада.

Надо, чтобы полив был равномерным, то есть регулярным. Ведь чередование периодов засухи с переувлажнением почвы ничего хорошего не принесет для растений. После орошения земля должна быть равномерно и в меру увлажнена, но не представлять собой заболоченную субстанцию.