Не поддавайтесь эмоциям. Астролог дала прогноз на 17 октября и предупредила об опасности

Прогноз астропогоды на 17 октября

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской, занятий домашними делами.

"В 14:26 (по киевскому времени) состоится точная фаза Полнолуния. Женщины чувствуют его острее мужчин. Это - кризисный, стрессовый для организма период, время искушений и эмоционального напряжения. Не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему", - советует Соловьева.

"Нельзя верить внушению, лениться. Воздержитесь от сексуальных практик. Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья", - предупредила она.

Самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки. После мимолетного наслаждения, подчеркнула астролог, может прийти разочарование. Главный соблазн дня - чувство власти над людьми.

"Необходимо обуздать страсть и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину. Терпение и миролюбие - основной девиз дня. Завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги!" - советует эксперт.

Также в четверг можно избавляться от ненужных знакомств и связей.

Гороскоп на 17 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на четверг

17 октября - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах.

Это, отметила Соловьева, самое плохое положение для самой хорошей планеты Солнечной системы. Однако период может оказаться благоприятным для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом.

До 4 февраля 2025 года Юпитер будет ретроградным. Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, - отметила астролог.

Можно сбалансировать юпитерианские энергии, используя в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному. Это прекрасное время, чтобы расширить свои знания", - пояснила эксперт.