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Под тяжестью желудок опустился: во Львове девочка съела огромные магниты (фото)

Львов, Среда 06 марта 2024 09:45
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Под тяжестью желудок опустился: во Львове девочка съела огромные магниты (фото) Во Львове девушка проглотила магниты (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове медики спасли семилетнюю девочку, которая проглотила два магнита. От тяжести магнитов опустился желудок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

В каком состоянии был ребенок

Ребенок сам рассказал родителям, что проглотил магниты, они сразу обратились к врачам.

Врач-эндоскопист Олег Кочеркевич убежден, что ребенку повезло: магниты были склеены между собой и так уже оказались в желудке.

"Магниты были большого диаметра. Под их весом желудок опустился до уровня тазовых костей. Поэтому сначала визуально они локализировались в кишечнике. Однако мы провели пациентке дополнительное рентгенисследование в лежачем положении, и поняли, что посторонние тела еще в желудке, поэтому можно удалить их эндоскопически" , – добавил специалист.

Специалистам удалось удалить магниты эндоскопически - без хирургического вмешательства.

Под тяжестью желудок опустился: во Львове девочка съела огромные магниты (фото)Под тяжестью желудок опустился: во Львове девочка съела огромные магниты (фото)Во Львове из желудка ребенка извлекли магниты (фото: facebook.com/zusdmc)

Что должны знать родители

Угроза глотания посторонних тел особенно актуальна для детей от одного до трех лет, они познают мир на ощупь и вкус.

Медики обращают внимание родителей на то, что маленькие дети познают мир на ощупь и вкус. Поэтому посторонние тела в ЖКТ чаще всего обнаруживают у детей от 1 до 3 лет. Старшие дети и подростки могут проглатывать предметы специально, чтобы привлечь к себе внимание.

Поэтому если есть подозрение, что ребенок что-то проглотил, не пытаться достать самостоятельно, не стараться вызывать рвоту, а немедленно обратиться за медицинской помощью.

Под тяжестью желудок опустился: во Львове девочка съела огромные магниты (фото)Под тяжестью желудок опустился: во Львове девочка съела огромные магниты (фото)Во Львове ребенок проглотил магниты (фото: facebook.com/zusdmc)

Ранее мы сообщали, что в Киевской области мальчик проглотил пулю.

Также мы писали, что в кишечнике ребенка обнаружили 20 соединенных между собой магнитов.

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