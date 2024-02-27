RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Ровно младенец умер через месяц после рождения, родители обвиняют врачей

В смерти ребенка обвиняют медиков (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Ровенском районе через месяц после рождения умер младенец. В смерти ребенка родители обвиняют медиков. Полицейские открыли уголовное дело.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Полиции Ровенской области в Telegram.

Что известно об инциденте

Родители уверены, что потеряли дочь из-за халатности медицинских работников родильного отделения города Острог, потому и обратились с соответствующим заявлением в полицию.

"Установлено, что роды состоялись 17 января и в тот же день ребенка в мозговой коме госпитализировали в областную детскую больницу. Однако, спасти жизнь младенцу не удалось - 21 февраля девочка умерла", - говорится в сообщении полиции.

Также отмечается, что по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником следователи ОП №3 Острога при процессуальном руководстве прокуратуры начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

Полицейские изъяли необходимую документацию и допросили участников происшествия. Также был назначен ряд экспертиз.

Какое наказание грозит медикам

Добавим, что медиков обвиняют по статье"Невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего".

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде до 5 лет ограничения свободы или лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Отметим, что сначала вину медиков должны доказать в суде, пока это не сделано, действует презумпция невиновности.

Читайте также о том, что под Киевом отец убил младенца, потому что он плакал.

Ранее мы писали о том, что 2-летний малыш умер от голода возле отца, получившего сердечный приступ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровнопомер