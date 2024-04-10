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Под одной крышей. В Киеве в квартире живет 100-килограммовая свинья (видео)

Киев, Среда 10 апреля 2024 10:58
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Под одной крышей. В Киеве в квартире живет 100-килограммовая свинья (видео) В киевской квартире живет 100-килограммовая свинья (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

В киевской квартире люди завели свинью, когда та была еще совсем маленькой, а впоследствии, как выросла, не смогли расстаться.

Как живет домашний любимец в столичной квартире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Что известно о свинье

В этом году свинье исполняется 14 лет, ее порода - черная вьетнамская вислобрюхая. Легендарная свинка Марго уже давно стала знаменитой, но владельцы ее называют "большим ребенком".

Владелец Марго выгуливает ее дважды в день, это уже стало их ритуалом.

Андрей рассказал, что животное им подарили, они думали оно будет небольшим, а когда выросло - то решили, что уже так и будет.

"Это как любое домашнее животное. К нему привыкаешь и все", - рассказал владелец Андрей.

По его словам, никаких неудобств со свинкой он не испытывает.

"Это самое чистое животное, на нем нет, ни блох, ни клещей", - говорит мужчина.

Андрей говорит, что обстрелов Марго не боится, а на тревогу она не реагирует.

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