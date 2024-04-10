Под одной крышей. В Киеве в квартире живет 100-килограммовая свинья (видео)
В киевской квартире люди завели свинью, когда та была еще совсем маленькой, а впоследствии, как выросла, не смогли расстаться.
Как живет домашний любимец в столичной квартире, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.
Что известно о свинье
В этом году свинье исполняется 14 лет, ее порода - черная вьетнамская вислобрюхая. Легендарная свинка Марго уже давно стала знаменитой, но владельцы ее называют "большим ребенком".
Владелец Марго выгуливает ее дважды в день, это уже стало их ритуалом.
Андрей рассказал, что животное им подарили, они думали оно будет небольшим, а когда выросло - то решили, что уже так и будет.
"Это как любое домашнее животное. К нему привыкаешь и все", - рассказал владелец Андрей.
По его словам, никаких неудобств со свинкой он не испытывает.
"Это самое чистое животное, на нем нет, ни блох, ни клещей", - говорит мужчина.
Андрей говорит, что обстрелов Марго не боится, а на тревогу она не реагирует.
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