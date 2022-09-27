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Под Одессой дети нашли банку с порохом и решили поиграть. Произошел взрыв

Фото: автомобиль "скорой помощи" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой в Белгород-Днестровском районе трое детей нашли банку с порохом и решили поиграть с опасным предметом. В результате произошел взрыв, и пострадавшие мальчики были госпитализированы с ожогами разной степени.

Об этом 27 сентября передали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области на странице в Facebook.

ЧП произошло сегодня днем. Подростки после инцидента, который едва не закончился трагедией, были срочно доставлены в хирургическое отделение местного медицинского учреждения.

У одного из детей (2007 года рождения) врачи диагностировали ожоги I-II-III степени (21-24% тела) верхних и нижних конечностей и лица.

Еще двое мальчиков (2010 и 2007 года рождения) получили ожоги I-II степени (3-4%) верхних конечностей и лица.

"Нет слов...столько рассказывать и показывать о современных опасностях, а самоотверженных "смельчаков" не уменьшается... неужели жизнь настолько потеряла ценность", - возмущаются спасатели.

В ГСЧС в очередной раз призвали взрослых, подростков и детей быть острожными и ни в коем случае не пытаться прикоснуться или даже осмотреть взрывоопасные предметы.

С пострадавшими ребятами спасатели провели воспитательную "беседу".

"Надеемся, такой урок они, как и все те, до кого дойдет эта новость – запомнят на всю жизнь!" - подчеркивается в публикации.

Под Одессой трое детей получили ожоги из-за взрыва банки с порохом, которую нашли (фото: facebook.com/DSNSODE)

Как сообщалось ранее, на днях в Харьковской области два грибника подорвались на минах.

Напомним, перед этим мы писали, что такое залповые дистанционные системы, где можно обнаружить мины и куда нужно обращаться.

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ОдессаГСЧСдітиВзрыв