"Повесьте себе дома!" Под Николаевом мужчина требовал снять с магазина украинский флаг (видео)

Детали скандала в Николаевской области

Отмечается, что дичайшая ситуация произошла в селе Прибужье. Мужчине не понравилось, что на крыше частного учреждения висит украинская символика.

На опубликованном видео можно увидеть, что житель Николаевщины пожаловался, что на крыше магазина висит национальный флаг.

Он назвал магазин не государственным учреждением и отметил, что на других подобных постройках нет флагов.

"Ты его заработал, что повесил? Это государственное учреждение? Повесьте себе дома", – сказал неадекват.

Владельцы магазина возмутились высказываниями мужчины и считают их неприемлемыми. Люди хотели вызвать правоохранителей. Владелица магазина заявила, что она украинка и в полном праве вешать национальный флаг.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!