Под елку для любимых. Лучшие ноутбуки до 20 тысяч
В настоящее время компьютеры являются незаменимыми рабочими инструментами и помощниками для многих людей. Однако не все знают, сколько стоят бюджетные ноутбуки и как правильно их выбирать.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на что стоит обращать внимание при выборе того или иного ноутбука, какие бюджетные модели удачные, а также сколько они стоят.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Moyo, Hotline.
Какой бюджетный ноутбук можно считать хорошим
Хороший ноутбук - понятие достаточно индивидуальное, ведь каждый пользователь подбирает его в зависимости от собственных потребностей.
По сути, хорошим является то устройство, которое способно справиться со всеми возложенными на него задачами и имеет качественные комплектующие и корпус.
При работе ноутбук должен выполнять все необходимые функции, не перегреваться, не "глючить" и отвечать критериям, заложенным в него производителем.
Работать с ноутбуком должно быть комфортно (иллюстративное фото: Pixabay)
На что следует обращать внимание при выборе ноутбука
При выборе той или иной модели ноутбука эксперты советуют обращать внимание на основные "рабочие" характеристики, такие как:
- центральный процессор (ЦП) - от него зависит корректная работа устройства и его производительность
- оперативная память (RAM) - предназначена для записи, хранения и чтения информации в процессе ее обработки
- экран и качество изображения - от размера (диагонали) и качества экрана зависит комфорт работы с ноутбуком, "утомляемость" глаз и производительность пользователя в целом.
- объем батареи (аккумулятора) - от этого зависит продолжительность работы без подзарядки
- размер и вес - они особенно важны для тех, кто часто берет ноутбук с собой (правильно подобранные параметры дарят комфорт при транспортировке и экономят место)
Варианты бюджетных ноутбуков и сколько они стоят
По мнению специалистов, выбирая ноутбук из бюджетной серии, стоит обратить внимание на разные модели.
ASUS VivoBook L203NA
Он больше напоминает нетбук и благодаря компактным габаритам и весу меньше килограмма может заменить планшет.
Эта модель имеет бюджетный процессор Intel Celeron с двумя ядрами, 4 Гб DDR4 памяти и eMMC накопитель на 64 Гб.
По сути это маленькое и легкое устройство для офисных задач, которым будет удобно и безопасно пользоваться как дома, так и в парке или в дороге.
Приятные "бонусы": вебкамера и картридер.
Цена - от 5 390 грн.
ASUS VivoBook L203NA (скриншот: hotline.ua)
Pixus Ultrabook Rise 14
Ультрабюджетный ноутбук с относительно хорошим 14-дюймовым IPS экраном с разрешением FullHD.
За производительность модели отвечает 2-ядерный Intel Celeron вместе с 4 Гб распаянной оперативной памяти стандарта DDR4 и eMMC накопитель на 64 Гб.
Приятные "бонусы": слот под дополнительный жесткий диск и достаточно высокая автономность - до 8 часов работы.
Цена - от 6 654 грн.
Pixus Ultrabook Rise 14 (скриншот: hotline.ua)
HP 15s-eq1002nq
Эта модель имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти (SSD).
Диагональ экрана - 15,6 дюймов, расширение - FullHD.
При этом вес ноутбука составляет 1,69 кг.
Приятные "бонусы": тонкие рамки дисплея, антибликовое покрытие.
Цена - от 12 140 грн.
HP 15s-eq1002nq (скриншот: hotline.ua)
ASUS M515DA
Это полноценный 15,6-дюймовый ноутбук с достаточно "производительной" начинкой для офисных и мультимедийных задач.
Модель предлагает 2-ядерный и 4-поточный процессор, SSD.
Приятные бонусы: свободные слоты под оперативную и постоянную память.
Цена - от 12 200 грн.
ASUS M515DA (скриншот: hotline.ua)
Lenovo V14-ADA
Это полноценный ноутбук с современным 2-ядерным, 4-струйным процессором, SSD и возможностью расширения оперативной и постоянной памяти.
Модель предлагает 14-дюймовый экран, выполненный по технологии TN (не обеспечивает большие углы просмотра и точность цветопередачи).
Приятные "бонусы": полноценный SSD, возможность добавления памяти
Цена - от 14 000 грн.
Lenovo V14-ADA (скриншот: hotline.ua)
Напомним, несколько ранее Samsung представила три первых ноутбука на базе ИИ.
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