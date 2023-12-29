Под елку для любимых. Лучшие ноутбуки до 20 тысяч

В настоящее время компьютеры являются незаменимыми рабочими инструментами и помощниками для многих людей. Однако не все знают, сколько стоят бюджетные ноутбуки и как правильно их выбирать.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Moyo, Hotline.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на что стоит обращать внимание при выборе того или иного ноутбука, какие бюджетные модели удачные, а также сколько они стоят.

Какой бюджетный ноутбук можно считать хорошим

Хороший ноутбук - понятие достаточно индивидуальное, ведь каждый пользователь подбирает его в зависимости от собственных потребностей.

По сути, хорошим является то устройство, которое способно справиться со всеми возложенными на него задачами и имеет качественные комплектующие и корпус.

При работе ноутбук должен выполнять все необходимые функции, не перегреваться, не "глючить" и отвечать критериям, заложенным в него производителем.

Работать с ноутбуком должно быть комфортно (иллюстративное фото: Pixabay)

На что следует обращать внимание при выборе ноутбука

При выборе той или иной модели ноутбука эксперты советуют обращать внимание на основные "рабочие" характеристики, такие как:

центральный процессор (ЦП) - от него зависит корректная работа устройства и его производительность

оперативная память (RAM) - предназначена для записи, хранения и чтения информации в процессе ее обработки

экран и качество изображения - от размера (диагонали) и качества экрана зависит комфорт работы с ноутбуком, "утомляемость" глаз и производительность пользователя в целом.

объем батареи (аккумулятора) - от этого зависит продолжительность работы без подзарядки

размер и вес - они особенно важны для тех, кто часто берет ноутбук с собой (правильно подобранные параметры дарят комфорт при транспортировке и экономят место)

Варианты бюджетных ноутбуков и сколько они стоят

По мнению специалистов, выбирая ноутбук из бюджетной серии, стоит обратить внимание на разные модели.

ASUS VivoBook L203NA

Он больше напоминает нетбук и благодаря компактным габаритам и весу меньше килограмма может заменить планшет.

Эта модель имеет бюджетный процессор Intel Celeron с двумя ядрами, 4 Гб DDR4 памяти и eMMC накопитель на 64 Гб.

По сути это маленькое и легкое устройство для офисных задач, которым будет удобно и безопасно пользоваться как дома, так и в парке или в дороге.

Приятные "бонусы": вебкамера и картридер.

Цена - от 5 390 грн.

ASUS VivoBook L203NA (скриншот: hotline.ua)

Pixus Ultrabook Rise 14

Ультрабюджетный ноутбук с относительно хорошим 14-дюймовым IPS экраном с разрешением FullHD.

За производительность модели отвечает 2-ядерный Intel Celeron вместе с 4 Гб распаянной оперативной памяти стандарта DDR4 и eMMC накопитель на 64 Гб.

Приятные "бонусы": слот под дополнительный жесткий диск и достаточно высокая автономность - до 8 часов работы.

Цена - от 6 654 грн.

Pixus Ultrabook Rise 14 (скриншот: hotline.ua)

HP 15s-eq1002nq

Эта модель имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти (SSD).

Диагональ экрана - 15,6 дюймов, расширение - FullHD.

При этом вес ноутбука составляет 1,69 кг.

Приятные "бонусы": тонкие рамки дисплея, антибликовое покрытие.

Цена - от 12 140 грн.

HP 15s-eq1002nq (скриншот: hotline.ua)

ASUS M515DA

Это полноценный 15,6-дюймовый ноутбук с достаточно "производительной" начинкой для офисных и мультимедийных задач.

Модель предлагает 2-ядерный и 4-поточный процессор, SSD.

Приятные бонусы: свободные слоты под оперативную и постоянную память.

Цена - от 12 200 грн.

ASUS M515DA (скриншот: hotline.ua)

Lenovo V14-ADA

Это полноценный ноутбук с современным 2-ядерным, 4-струйным процессором, SSD и возможностью расширения оперативной и постоянной памяти.

Модель предлагает 14-дюймовый экран, выполненный по технологии TN (не обеспечивает большие углы просмотра и точность цветопередачи).

Приятные "бонусы": полноценный SSD, возможность добавления памяти

Цена - от 14 000 грн.

Lenovo V14-ADA (скриншот: hotline.ua)