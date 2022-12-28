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Под какую музыку младенцы засыпают лучше всего: вы будете удивлены!

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Среда 28 декабря 2022 21:07
Под какую музыку младенцы засыпают лучше всего: вы будете удивлены! Ученые выяснили, под какую музыку младенцы лучше засыпают (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ученые из университета Данди выяснили как младенцы засыпают лучше всего - с музыкой или без. Оказалось, что самый лучший результат дали колыбельные с быстрым темпом.

Детали исследования рассказали в статье Daily Mail.

В эксперименте участвовали 100 младенцев, которым включали быстрые и медленные колыбельные. Оказалось, что именно быстрые песенки убаюкивали малышей быстрее.

Как показало исследование, лиричные медленные колыбельные не помогали младенцам быстрее засыпать. А вот веселые мелодии действовали на малышей магическим образом - их сердцебиение становилось постепенно более медленным, и маленькие участники эксперимента быстро засыпали.

"Эти результаты показывают, что скорость засыпания зависит от эмоций, которые испытывает малыш", - рассказал руководитель исследования доктор Эмес Над.

Он отметил, что у детей выраженная реакция на музыку наблюдается с момента рождения. Это исследование дополняет более ранние научные труды, результаты которых показывают, что дети засыпают под музыку намного лучше, чем в абсолютной тишине.

Ученые полагают, что малыши во время звуков чем-то заняты, их психика реагирует на внешний раздражитель, а потом наступает состояние усталости. Именно поэтому они засыпают.

Кроме того, малыши во время прослушивания музыки любого типа закрывают глаза и это также помогает им быстрее заснуть.

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