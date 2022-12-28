Під яку музику немовлята засинають найкраще: ви будете здивовані!

Вчені з університету Данді з'ясували, як немовлята засинають найкраще - з музикою чи без. Виявилося, що найкращий результат дали колискові зі швидким темпом.

В експерименті брали участь 100 немовлят, яким включали швидкі та повільні колискові. Виявилося, що саме швидкі пісеньки заколисували малюків швидше.

Як показало дослідження, ліричні повільні колискові не допомагали немовлятам швидше засинати. А ось веселі мелодії діяли на малюків магічним чином – їхнє серцебиття ставало поступово повільнішим, і маленькі учасники експерименту швидко засинали.

"Ці результати показують, що швидкість засипання залежить від емоцій, які відчуває малюк", - розповів керівник дослідження доктор Емес Над.

Він наголосив, що у дітей виражена реакція на музику спостерігається з моменту народження. Це дослідження доповнює більш ранні наукові праці, результати яких показують, що діти засинають під музику набагато краще, ніж абсолютна тиша.

Вчені вважають, що малюки під час звуків чимось зайняті, їхня психіка реагує на зовнішній подразник, а потім настає стан втоми. Саме тому вони засинають.

Крім того, малюки під час прослуховування музики будь-якого типу заплющують очі й це також допомагає їм швидше заснути.