Под Ирпенем сгорело 450 квадратов, потому что владелец не разрешил спасателям набрать воды: сказал, что нельзя

В селе Козинцы Киевской области возник пожар в хозяйственном здании. Однако из-за того, что владелец местного водоема не разрешил спасателям набрать воду, здание полностью сгорело.

Об этом сообщили на странице Главного управления ГСЧС в Киевской области.

По прибытию на пожар спасатели установили, что горит хозяйственное здание площадью 450 кв.м.

Сообщается, что огонь быстро распространился по деревянным конструкциям на соседние помещения. Четыре пожарных автомобиля, прибывших по вызову, быстро использовали всю воду. Однако этого оказалось мало.

В пресс-службе уточнили, что спасатели проложили рукавную линию и уже через минуты готовы были работать дальше - в 200 метрах от пожара находился водоем, который должен был спасти ситуацию. Но ее "владелец" сказал "нет, нельзя".

Поэтому спасатели были вынуждены ездить за водой по бездорожью за 3 км в центр села.

"Последствия печальные - здание уничтожено. Хорошо, что никто не погиб и не пострадал. Но именно такие поступки наших граждан вызывают стыд и неприятие", - говорится в сообщении.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

В Киевской области сгорело здание, потому что владелец местного водоема не разрешил спасателям набирать воду (facebook.com/MNSKOB)