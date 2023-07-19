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Под Киевом откроют ядерный научный хаб. Смотрите, каким он будет (фото)

Ядерный научный хаб обустроят в Славутиче (фото: Агентство регионального развития Славутича)
Автор: Василина Копытко

В Славутиче начали создавать Североукраинский ядерный научный хаб. К реализации этого проекта планируют привлечь мониторинговые группы МАГАТЭ и ученых в области ядерной энергетики со всего мира.

Об этом сообщает Промышленный портал.

Что будут исследовать в ядерном хабе

Этот ядерный научный хаб создаст условия для развития научной и бизнес составляющей атомной энергетики, а также будет способствовать поиску решений для развития зеленой энергетики в Украине.

Хаб объединит усилия научно-исследовательских институтов, образовательных учреждений и энергетических компаний по созданию новых проектов атомных электростанций, решению проблем безопасности их эксплуатации, развитию смежной инфраструктуры.

Также в хабе будут исследовать развитие зеленой энергетики на базе закрытой электростанции и будут искать возможности использовать территории в зоне отчуждения.

Так будет выглядеть ядерный научный хаб (фото: Агентство регионального развития Славутича)

Где обустроят новый хаб

Североукраинский ядерный научный хаб планируют обустроить на базе здания Центра профессионального развития Славутича. Для этого в здании отремонтируют крышу, проведут реконструкцию внутренних помещений, обновят коммуникации и системы отопления.

Также, согласно плану реконструкции, после внутренних работ приведут в порядок окружающую территорию и, возможно, создадут декоративные объекты на тематику ядерной и зеленой энергетики.

На базе учреждения планируется запустить цифровой тренажер ядерных реакторов будущего.

Центр профессионального развития в Славутиче. Именно здесь обустроят хаб (фото: Агентство регионального развития Славутича)

Отметим, что Славутич был основан в 1986 году для эвакуированных после Чернобыльской катастрофы из нынешней зоны отчуждения работников Чернобыльской атомной электростанции.

Фактически Славутич расположен в Черниговской области, но относится к Киевской.

Раньше мы писали о том, как будут выглядеть атомные электростанции в будущем.

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Славутич