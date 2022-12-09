RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)

Как будет выглядеть новый ТЦ под Киевом (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом планируют построить новый ТЦ "Триполь". Его хотят возвести на месте заброшенных советских недостроек возле набережной в городе Украинка, в 30 километрах от столицы. Согласно проекту, там будет амфитеатр и скейт-рампа.

Об этом сообщает ресурс БЖ.

Какая концепция проекта

Проект нового ТЦ создала киевская архитектурная мастерская Aranchii Architects. Весной 2022 года планировалось приступать к работе, но этому помешало широкомасштабное вторжение России. Сейчас заказчик Alterra Group ищет решение для реализации плана.

"Имеем цель не только создать современный торговый объект, но и предоставить жильцам новые удобства - миниамфитеатр, скейт-рампу и благоустройство с инсталляциями на тему трипольской культуры", - рассказал Дмитрий Аранчий, основатель разработавшей проект студии.

Стоит отметить, что именно вблизи города Украинка в конце XIX века обнаружили первые находки трипольской культуры.

ТЦ планируют построить близ набережной в городе Украинка (визуализация: Aranchii Architects)

Также архитектор отмечает, что главная цель - это превратить запущенную территорию с советскими застройками в качественный объект, удачно сочетающийся с окружением.

При входе в ТЦ со стороны города планируют создать инсталляции трипольской тематики. Они будут простираться до другой плазы с кафе, амфитеатром и островком зелени, более развернутыми в сторону Днепра.

Вблизи ТЦ обустроят зеленую зону (визуализация: Aranchii Architects)

Интересной зоной станет скейт-рампа, интегрирующая в свою структуру часть фасада.

"Тот украшен брусами, линейными элементами, которые лишь вращением вокруг центров здания образуют геометрическую поверхность гиперболоида. Он получился также чем-то похож на трипольский бинокль", - добавляет архитектор.

В ТЦ "Триполь" планируют обустроить стейт-рампу (визуализация: Aranchii Architects)

В новом ТЦ планируют открыть около десятка магазинов, продуктовый супермаркет и зону кафе. Пока все предварительные договоренности с операторами рынка приостановлены.

В проект внесут определенные доработки. Поскольку его создавали еще до изменений в нормативной базе укрытий и тогда не планировалось подземных этажей.

Как выглядит новый ТЦ "Триполь" (визуализация: Aranchii Architects)

Ранее мы делились фотографиями проекта сквера, который планируют обустроить вблизи Вышгорода.

Недавно мы также показывали первые фото проекта нового экспоцентра, который хотят построить под Одессой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украинка