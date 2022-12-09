Под Киевом на месте советских недостроев возведут ТЦ с амфитеатром (фото)

Какая концепция проекта

Проект нового ТЦ создала киевская архитектурная мастерская Aranchii Architects. Весной 2022 года планировалось приступать к работе, но этому помешало широкомасштабное вторжение России. Сейчас заказчик Alterra Group ищет решение для реализации плана.

"Имеем цель не только создать современный торговый объект, но и предоставить жильцам новые удобства - миниамфитеатр, скейт-рампу и благоустройство с инсталляциями на тему трипольской культуры", - рассказал Дмитрий Аранчий, основатель разработавшей проект студии.

Стоит отметить, что именно вблизи города Украинка в конце XIX века обнаружили первые находки трипольской культуры.

ТЦ планируют построить близ набережной в городе Украинка (визуализация: Aranchii Architects)

Также архитектор отмечает, что главная цель - это превратить запущенную территорию с советскими застройками в качественный объект, удачно сочетающийся с окружением.

При входе в ТЦ со стороны города планируют создать инсталляции трипольской тематики. Они будут простираться до другой плазы с кафе, амфитеатром и островком зелени, более развернутыми в сторону Днепра.

Вблизи ТЦ обустроят зеленую зону (визуализация: Aranchii Architects)

Интересной зоной станет скейт-рампа, интегрирующая в свою структуру часть фасада.

"Тот украшен брусами, линейными элементами, которые лишь вращением вокруг центров здания образуют геометрическую поверхность гиперболоида. Он получился также чем-то похож на трипольский бинокль", - добавляет архитектор.

В ТЦ "Триполь" планируют обустроить стейт-рампу (визуализация: Aranchii Architects)

В новом ТЦ планируют открыть около десятка магазинов, продуктовый супермаркет и зону кафе. Пока все предварительные договоренности с операторами рынка приостановлены.

В проект внесут определенные доработки. Поскольку его создавали еще до изменений в нормативной базе укрытий и тогда не планировалось подземных этажей.

Как выглядит новый ТЦ "Триполь" (визуализация: Aranchii Architects)