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Под Киевом ребенка укусила летучая мышь: что известно

Фото: В Броварах на ребенка напала летучая мышь (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Броварах Киевской области в парке "Перемога" ребенка укусила летучая мышь.

Об этом нетипичном случае во время оперативного совещания сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко.

В настоящее время ребенок получает антирабическое лечение.

Украинцам напомнили, что в Броварах не единичны случаи укусов бродячими и домашними животными. Если с вами такое случилось, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Опасны ли для людей летучие мыши?

Главная опасность летучих мышей для человека – укус рукокрылых, а через слюну они передают бешенство. К сожалению, большинство особей видов "поздний кожан", "ночница прудовая" и "ночница водяная" являются носителями смертельного вируса и поэтому человеку лучше с ними не встречаться.

Между тем летучие мыши приносят огромную пользу как человеку, так и природе. Насекомоядные летучие мыши уничтожают большое количество мух и садовых вредителей. Летучие мыши ведут ночной образ жизни и могут охотиться на тех насекомых, которых не замечают птицы.

Как известно, летучие мыши сами не нападают, они могут укусить только в случае самозащиты.

Как мы ранее писали, стало известно о еще одной жертве ветклиники в Белой Церкви.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киевской области жители частного дома завели тигра.

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