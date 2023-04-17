Под Киевом ребенка укусила летучая мышь: что известно

В Броварах Киевской области в парке "Перемога" ребенка укусила летучая мышь.
Об этом нетипичном случае во время оперативного совещания сообщила директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко.
В настоящее время ребенок получает антирабическое лечение.
Украинцам напомнили, что в Броварах не единичны случаи укусов бродячими и домашними животными. Если с вами такое случилось, обязательно обратитесь за медицинской помощью.
Главная опасность летучих мышей для человека – укус рукокрылых, а через слюну они передают бешенство. К сожалению, большинство особей видов "поздний кожан", "ночница прудовая" и "ночница водяная" являются носителями смертельного вируса и поэтому человеку лучше с ними не встречаться.
Между тем летучие мыши приносят огромную пользу как человеку, так и природе. Насекомоядные летучие мыши уничтожают большое количество мух и садовых вредителей. Летучие мыши ведут ночной образ жизни и могут охотиться на тех насекомых, которых не замечают птицы.
Как известно, летучие мыши сами не нападают, они могут укусить только в случае самозащиты.
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