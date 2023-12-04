Под Киевом мальчик провалился под лед и утонул. Какие правила поведения зимой нужно рассказать детям

Трагедия в Киевской области

3 декабря мама Владислава Гарваты сообщила Национальной полиции об исчезновении ребенка. Спасатели совместно с полицейскими разыскивали семилетнего мальчика, однако чуда не произошло.

Сегодня, 4 декабря, стало известно, что тело ребенка обнаружили в пойме реки Ирпень недалеко от его дома.

Ребенок провалился под лед в Киевской области (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Как вести себя на льду зимой

Эти правила нужно знать самостоятельно и передать детям.

Меры предосторожности на льду

Найдите для начала тропу или следы на льду. Если их нет, отметьте с берега маршрут своего движения.

Посмотрите заранее, нет ли подозрительных мест. Лед может быть непрочным у стока воды, тонкий или хрупкий лед вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли в лед.

Обходите участки, покрытые толстой прослойкой снега - под снегом лед всегда тоньше.

Особенно осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, подо льдом может быть воздух.

Возьмите с собой палку для того, чтобы проверять крепость льда. Если после первого удара палкой на нем появляется вода, лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, откуда вы пришли. Причем первые шаги нужно делать, не отрывая подошвы ото льда.

Ни в коем случае не проверяйте крепость льда ударом ноги.

Пробейте лунки по разные стороны переправы, чтобы измерить толщину льда и промерить их.

Катайтесь на коньках только в проверенных и оборудованных местах.

Если вы фанат зимней подледной рыбалки, то запомните еще несколько правил:

не пробивайте рядом много лунок

не собирайтесь большими группами на одном месте

не пробивайте лунки на переправах

не ловите рыбу вблизи вымоин и слишком далеко от берега, какой бы поклевки там не было

всегда держите под рукой крепкую веревку 12-15 метров

держите рядом с лункой доску или большую ветвь

Безопасным считается лед зеленоватого оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров для одного пешехода; не менее 10-12 сантиметров для оборудования катка (для массового катания - 25 сантиметров); массовая переправа пешком может быть организована при толщине льда не менее 15 сантиметров.

Если вы провалились на льду реки или озера: что делать

Широко раскиньте руки по кромкам ледяной бреши и удерживайтесь от погружения с головой.

Старайтесь не обламывать кромку льда, без резких движений выбирайтесь на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Главное - приспосабливать свое тело для того, чтобы оно занимало наибольшую площадь опоры.

Выбравшись из ледовой бреши, откатитесь, а затем ползите в ту сторону, откуда вы пришли и где крепость льда, таким образом, проверена. Будьте осторожны до самого берега.

Если на ваших глазах на льду провалился человек: