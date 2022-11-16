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Под Киевом дети нашли сбитую ракету и принесли ее в школу во время тревоги: шокирующее видео

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Буча, Среда 16 ноября 2022 22:02
Под Киевом дети нашли сбитую ракету и принесли ее в школу во время тревоги: шокирующее видео Дети обнаружили уламок сбитой ракеты в Буче (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Буче Киевской области во время массированной ракетной атаки России местные дети обнаружили обломок боеголовки возле школы и взяли его, чтобы показать в учебном заведении.

Видео опубликовал глава Киевского управления Нацполиции Андрей Небитов в Telegram.

В телефонном разговоре с диспетчером директор заявила, что дети за школой нашли обломок сбитой ракеты и взяли его, чтобы показали взрослым. Однако так делать категорически нельзя.

"За школой дети нашли сбитую ракету и несут показать", - звучит в разговоре.

По словам начальника полиции, подобное событие свидетельствует о серьезной безответственности взрослых.

В частности, дети во время воздушной тревоги, которая продолжалась на протяжении всего дня, находились на улице, так еще и не были проинформированы родителями, учителями о том, что подозрительные предметы нельзя касаться руками.

"Тот же факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью - просто шокирует", - написал Небитов.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне дети обнаружили гранатомет, и он выстрелил в их руках.

Также мы писали, что под Одессой дети нашли банку с порохом и решили поиграть.

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Буча ракета діти