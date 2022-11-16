Под Киевом дети нашли сбитую ракету и принесли ее в школу во время тревоги: шокирующее видео

В Буче Киевской области во время массированной ракетной атаки России местные дети обнаружили обломок боеголовки возле школы и взяли его, чтобы показать в учебном заведении.

В телефонном разговоре с диспетчером директор заявила, что дети за школой нашли обломок сбитой ракеты и взяли его, чтобы показали взрослым. Однако так делать категорически нельзя.

"За школой дети нашли сбитую ракету и несут показать", - звучит в разговоре.

По словам начальника полиции, подобное событие свидетельствует о серьезной безответственности взрослых.

В частности, дети во время воздушной тревоги, которая продолжалась на протяжении всего дня, находились на улице, так еще и не были проинформированы родителями, учителями о том, что подозрительные предметы нельзя касаться руками.

"Тот же факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью - просто шокирует", - написал Небитов.