"Такі ігри принесли окупанти": у Херсоні діти знайшли гранатомет, і він вистрілив в їхніх руках

У тимчасово окупованому Херсоні діти знайшли гранатомет. Така небезпечна зброя лежала без нагляду. Зокрема, граючись діти випадково вистрілили в будинок.

Ролик було зняте на вуличну камеру спостереження ще наприкінці квітня, про це свідчить дата в правому верхньому куті.

На відео видно двох хлопчиків років 6-8, які йдуть вулицею і несуть з собою знайдений тубус ручного протитанкового гранатомета. Хлопчики вдають, що прицілюються то в один, то в інший бік.

Однак, в один момент виявилось, що діти знайшли не використаний тубус, а смертоносну зброю.

"В окупованому Херсоні місцеві діти знайшли РПГ. Такі смертоносні "іграшки" принесли окупанти на нашу землю", - пише Цаплієнко.

Після пострілу, який влучив в один з приватних будинків, діти перелякалися, кинули РПГ та почали втікати.

На щастя, обидва хлопчики лишилися живі.