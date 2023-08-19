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Под Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такое

Археологи обнаружили необычную находку (фото: facebook.com/ivan.zotsenko)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области, в селе Новоселки Вышгородского района, местный житель обнаружил на берегу Десны необычную находку и вызвал археологов. Артефакт раскопали, но что это такое, понять не могут.

Что известно об открытии - узнайте в материале Styler далее.

Находка взволновала ученых

Юрий увидел на берегу реки Десна часть деревянной конструкции, вымытой после обмеления реки.

"После обращения Юрия в Вышгородский историко-культурный заповедник место находки было обследовано археологами и сотрудниками "Вышгородского историко-культурного заповедника" (Иваном Зоценко и Дмитрием Бибиковым)", - рассказал в Facebook один из сотрудников научного учреждения.

Ученые расчистили конструкцию, состоящую из заостренных с одной стороны и переплетенных между собой плашек длиной около 2 метров.

Загадочная находка ученых (фото: facebook.com/ivan.zotsenko)

Какие есть версии

Археологи говорят, что, скорее всего, объект представлял собой ловушку для запорного отлова рыбы (в свернутом виде).

Рыболовный запор (иллюстративное фото: facebook)

"Проведена фиксация объекта, после чего он был законсервирован. Дальнейшая судьба объекта решится в скором времени", - пишут ученые.

Еще одна версия говорит, что это - верши - разновидность рыболовной снасти, часто из ивовой лозы. В народе ее называют еще кошуля. Имеет вид каркасной конструкции воронкообразной формы, чтобы заплывающая внутрь рыба не могла развернуться.

В комментариях пользователи предположили, что находка - это фашина - связка лозы, хвороста или камыша цилиндрической формы для укрепления насыпей, плотин, дорог.

Так выглядит фашина (фото: Википедия)

Ранее мы писали, что под Киевом впервые нашли древнее растение-реликт, которому 1,8 млн лет.

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Киевархеологические раскопки