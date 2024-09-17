Под каблуком. Почему мужчины часто сталкиваются с проблемами контроля в отношениях и что делать

В современном обществе проблема контроля в отношениях становится все более распространенной. Мужчины, как и женщины, могут сталкиваться с ситуациями, когда их партнеры пытаются контролировать каждый аспект их жизни. Это может проявляться посредством постоянных проверок, ограничения общения с друзьями, контроля финансов и даже манипуляций эмоциями.
Почему мужчины сталкиваются с проблемами контроля в отношениях и что можно с этим сделать, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Неуверенность в себе. Женщины, чувствующие неуверенность в себе, могут пытаться контролировать партнера, чтобы чувствовать себя более защищенными.
Страх утраты. Опасения потерять партнера могут побуждать женщину к контролирующему поведению, чтобы удержать партнера рядом.
Отрицательный опыт в прошлом. Травматические отношения в прошлом могут привести к тому, что женщина будет пытаться контролировать новые отношения во избежание повторения негативного опыта.
Социальные стереотипы. Иногда общественные ожидания и стереотипы могут подталкивать женщин к контролирующему поведению, чтобы соответствовать определенным ролям.
Желание избежать конфликтов. Некоторые мужчины могут подвергаться контролю, чтобы избежать конфликтов и сохранить мир в отношениях.
Низкая самооценка. Мужчины с низкой самооценкой могут считать, что они не заслуживают лучших отношений и соглашаются на контроль.
Эмоциональная зависимость. Если мужчина эмоционально зависим от партнерши, он может подвергаться контролю, чтобы не потерять поддержку и любовь.
Социальное давление. Общественные ожидания могут вынуждать мужчин терпеть контроль, чтобы соответствовать определенным ролям или избежать осуждения.
1. Осознание проблемы
Первый шаг - это осознать, что контроль в отношениях является проблемой. Важно не игнорировать свои чувства и не оправдывать контроль и поведение партнерши.
2. Откровенный разговор
Попытайтесь откровенно поговорить с партнершей о своих чувствах и объяснить, как контроль влияет на вас. Важно найти общие решения и договориться о границах.
3. Обращение к специалисту
Если разговор не приносит результатов, следует обратиться к психологу или коуча, который поможет разобраться в ситуации и найти выход.
4. Работа над самооценкой
Работайте над повышением собственной самооценки и уверенности. Занимайтесь любимыми делами, общайтесь с друзьями и не забывайте о своих интересах.
5. Поддержка близких
Не стесняйтесь обращаться за поддержкой к друзьям, родственникам или группам поддержки. Важно знать, что вы не сами в этой ситуации. Помните, что здоровые отношения строятся на взаимном уважении и доверии, а не на контроле и манипуляциях.
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