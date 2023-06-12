В Одессе к берегу моря прибило старинную византийскую амфору. Вот фото артефакта

На одесском пляже Ланжерон переселенцы из Херсона обнаружили византийскую амфору. Ученые предполагают, что артефакт вымыло из подтопленной прибрежной зоны или из утонувшего корабля. Находку передали Херсонскому музею.

Находку прибило к берегу моря

"На днях переселенцы из Херсона на одесском пляже спасали пресноводных черепах. И вдруг увидели приближавшийся к пляжу сосуд. Выловив его из воды, Юрий Пословский (историк по специальности) понял, что это византийская амфора", - говорится в сообщении.

Вспомнив об ограбленном краеведческом музее в родном городе, переселенцы решили подарить артефакт Херсону.

Амфору перевезли к месту назначения и в скором времени она займет достойное место в экспозиции.

Семья Пословских нашла амфору на пляже Ланжерон в Одессе (фото: Facebook.com/Херсонский областной краеведческий музей)

Какие версии появления амфоры на пляже Одессы

Тяжелая глиняная амфора не утонула благодаря образовавшейся в горловине сосуда пробке, заявляют специалисты.

"Можем только догадываться, была ли она вымыта из подтопленной прибрежной зоны или с утонувшего корабля. В любом случае щедрая южная земля поделилась с херсонцами своими сокровищами", - говорят работники музея.

Добавим, что в таких амфорах в Византийской империи хранили вино или оливковое масло. Отверстие закупоривали воском или смолой. Возраст именно этой находки ученые пока не определили. Но очевидно, что ее изготовили во времена Византии, а это период между 395 и 1453 годами.

Директор Херсонского краеведческого музея принимает амфору (фото: Facebook.com/Херсонский областной краеведческий музей)

Отметим, что в прошлом году в Одессе во время обустройства окопов бойцы территориальной обороны обнаружили античные амфоры, датированные примерно 4-5 ст. до н.е. Артефакты были переданы Одесскому археологическому музею НАН Украины.