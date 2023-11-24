Под Чернобылем зафиксировали невероятное явление и показали удивительные фото

Что зафиксировали камеры

На днях на глаза исследователям попало невероятное природное явление - "замерзшие туманы".

Они похожи на изморозь и состоят из красивых мелкозернистых кристаллов на ветвях, траве, старых листьях или не сорванной ветром паутине.

В результате резкого замерзания капель росы пейзаж превратился в почти нереальный и сказочный.

Удивительные фото этой красоты сделал Денис Вишневский.

Природа Украины - невероятная (фото: facebook.com/zapovidnyk)

За несколько дней до этого Петр Коваль сфотографировал также "хрустальные травы".

Погода не устает нас удивлять (фото: facebook.com/zapovidnyk)

Основное о заповеднике

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан указом президента 26 апреля 2016 года.

С середины 2017 года заповедник активно развивается как самостоятельное бюджетное учреждение, принадлежащее сфере управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Его ядром является Чернобыльский заказник и северные лесные массивы.

Осень - сказочная пора (фото: facebook.com/zapovidnyk)

Флора и фауна

Флора заповедника насчитывает 1 256 видов сосудистых растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов.

Пять видов растений - из Европейского "красного" списка, тогда как из Красной книги Украины - 46 видов флоры.

Животный мир заповедника отвечает составу фауны полесского региона. Там зафиксировано более 300 видов позвоночных животных (из 410 встречающихся в регионе в общей сложности), из которых 75 видов (из 97 возможных) занесены в Красную книгу Украины.

Основное внимание ученых сосредоточено на изучении редких и типичных видов фауны - крупных хищников (бурый медведь, рысь, волк) и копытных (лось, олень, косуля), популяция которых за последние годы существенно возросла.

Кроме того, большой интерес вызывает уникальная, созданная в 90-х годах, свободная популяция лошадей Пржевальского.

Уникальные создания (фото: facebook.com/zapovidnyk)