Под Черкассами мальчик отравился грибами, когда гулял с родителями: детали и как уберечься

В Черкасской области 10-летнего мальчика госпитализировали в больницу из-за отравления грибами. Произошло это во время прогулки по лесу с родителями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Черкасского областного ЦКПБ.
Инцидент произошел 3 ноября после прогулки по лесу с родителями в селе Нечаевка Черкасского района. Парень съел неизвестные серые грибы и через два часа у него появились симптомы отравления.
Сейчас ребенок в состоянии средней тяжести находится в больнице.
Скорой медицинской помощью пострадавший доставлен в детскую больницу в состоянии средней тяжести, где находится на лечении.
Употребление грибов опасное, особенно для детей до 5-7 лет. Детский организм не может эффективно перерабатывать хитин, содержащийся в грибах.
С целью недопущения отравлений дикорастущими грибами, врачи советуют:
Готовить грибы нужно в течение первых суток после сбора. Варите их не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса.
Храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.
К основным симптомам отравления грибами относят:
При наличии какого-либо из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача! Не занимайтесь самолечением, это небезопасно для жизни!
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