Під Черкасами хлопчик отруївся грибами, коли гуляв з батьками: деталі та як вберегтися

Деталі

Інцидент стався 3 листопада після прогулянки лісом з батьками у селі Нечаївка Черкаського району. Хлопець з’їв невідомі сірі гриби, і через дві години у нього з’явилися симптоми отруєння.

Зараз дитина у стані середньої важкості перебуває у лікарні.

Швидкою медичною допомогою постраждалий доставлений до дитячої лікарні у стані середньої важкості, де наразі перебуває на лікуванні.

Чи можна дітям їсти гриби

Вживання грибів небезпечне, особливо для дітей до 5-7 років. Дитячий організм не може ефективно переробляти хітин, який міститься в грибах.

З метою недопущення отруєнь дикорослими грибами, лікарі радять:

не давати гриби дітям до 5-7 років

не збирати та не вживати в їжу незнайомі або сумнівні гриби

не їсти сирі гриби на смак

вдома ще раз перевірити зібрані гриби, всі сумнівні викинути

слідкувати за поведінкою дітей у лісі

Готувати гриби потрібно протягом першої доби після збирання. Варіть їх щонайменше тричі, щоразу у свіжій підсоленій воді не менш як пів години.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.

Симптоми отруєння грибами

До основних симптомів отруєння грибами відносять:

нудота та блювота

різкий біль у животі

діарея

запаморочення

підвищення температури тіла

зниження пульсу

задуха

судоми

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги)

поява галюцинацій

За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря! Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!