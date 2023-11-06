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Під Черкасами хлопчик отруївся грибами, коли гуляв з батьками: деталі та як вберегтися

Під Черкасами 10-річний хлопчик отруївся грибами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Черкаській області 10-річного хлопчика госпіталізували до лікарні через отруєння грибами. Сталось це під час прогулянки лісом з батьками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Черкаського обласного ЦКПХ.

Деталі

Інцидент стався 3 листопада після прогулянки лісом з батьками у селі Нечаївка Черкаського району. Хлопець з’їв невідомі сірі гриби, і через дві години у нього з’явилися симптоми отруєння.

Зараз дитина у стані середньої важкості перебуває у лікарні.

Швидкою медичною допомогою постраждалий доставлений до дитячої лікарні у стані середньої важкості, де наразі перебуває на лікуванні.

Чи можна дітям їсти гриби

Вживання грибів небезпечне, особливо для дітей до 5-7 років. Дитячий організм не може ефективно переробляти хітин, який міститься в грибах.

З метою недопущення отруєнь дикорослими грибами, лікарі радять:

  • не давати гриби дітям до 5-7 років
  • не збирати та не вживати в їжу незнайомі або сумнівні гриби
  • не їсти сирі гриби на смак
  • вдома ще раз перевірити зібрані гриби, всі сумнівні викинути
  • слідкувати за поведінкою дітей у лісі

Готувати гриби потрібно протягом першої доби після збирання. Варіть їх щонайменше тричі, щоразу у свіжій підсоленій воді не менш як пів години.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше ніж добу.

Симптоми отруєння грибами

До основних симптомів отруєння грибами відносять:

  • нудота та блювота
  • різкий біль у животі
  • діарея
  • запаморочення
  • підвищення температури тіла
  • зниження пульсу
  • задуха
  • судоми
  • відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги)
  • поява галюцинацій

За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря! Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!

Раніше ми повідомляли, що у деяких областях України заборонено ходити в ліс.

Також ми писали, як довго можна зберігати сушені гриби і як правильно це робити.

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грибилікарі