Во время ракетной атаки житель Кривого Рога спас девочку с тяжелым ранением легких

Сергей оказался одним из первых возле дома, в который попала российская ракета. Он помогал доставать людей из-под завалов. А потом нашел тяжело раненную девочку и сам повез ее в больницу.

В тот день он ехал на работу в собственном автомобиле. Когда услышал взрыв, то сразу повернул в тот переулок, откуда он доносился. И услышал еще один взрыв. Он выскочил из машины и побежал к тому дому, в который попала ракета.

Спасателей и медиков там еще не было, а люди кричали, что произошла утечка газа и может быть сильный пожар. Дым уже был виден, а огня еще не было. И тут Сергей услышал плач ребенка.

"Я услышал, что плачет ребенок. Парень полез первым на второй этаж. На ступеньках сидел окровавленный мужчина. Пока другие люди пытались взять его под руки и увести на безопасное расстояние, парень нашел этого ребенка - девочку, и передал ее другому мужчине. Тот вынес ее на улицу, а я уже у него ее забрал", - рассказал Сергей.

Выяснилось, что девочку зовут Арина, ей 7 лет, у нее есть сестричка, которую нужно было отыскать. Арина была в пижаме и на груди виднелись пятна крови. Но жаловалась она на боль в руке.

Сергей сказал, чтобы она не двигалась и побежал за машиной, но по дороге наткнулся на другую - микроавтобус с водителем. Он положил девочку туда и приказал мужчине гнать в больницу.

"Всю дорогу держал ее клубочком. Я ж смотрю, в нее грудная клетка вся в крови. Она теряет сознание, приходит в себя, ее лицо, она вся в крови. Там ужас был. Разговаривал, чтобы не теряла сознание. Когда мы проехали перекресток, еще никто не пропускал, светофоры не работали, такой хаос. Она начала хрипеть, какой-то шум из груди, и я тогда почему-то подумал о легких", - добавил мужчина.

В больнице он на руках девочку занес в приемный покой и передал врачам. Ее сразу отвезли в реанимацию. А после этого Сергей снова вернулся на место взрыва.

Он сообщил, что на тот момент уже приехали машины скорой помощи. Люди начали разбивать окна в доме, взяли носилки и старались достать всех людей из-под завалов. Один человек звал на помощь с самого начала, но достать его было сложно.

"Там огонь начал разгораться на предпоследнем этаже, где плиты. А там же люди были под завалами и газ. Потом появилась полиция и нас попросили отойти", - рассказал Сергей.

Из дома вывели молодую женщину, лет 25. Она была вся в крови и держала на руках маленького ребенка. Позже Сергей узнал, что это сестра Арины. Их всех отвезли в больницу.

7-летняя Арина получила тяжелое сквозное ранение. Обломок залетел спереди в грудную клетку и вылетел со спины, зацепив легкие.

"Ее ввели в кому, стабилизировали, ей нужна была кровь, забрали в хирургию. Я попросил посмотреть обязательно руку. А врач ответил, что с рукой все в порядке. Похоже, что из-за того, что было пробито легкое, рука или отказывала, или тяжело было ее двигать", - добавил мужчина.

Возле больницы он встретился с родителями Арины, но не стал им рассказывать о состоянии дочери, так как картина была ужасная.

"Кто чем мог, тот тем и помогал. Кто боялся, не подходил, кто убегал оттуда, проходил мимо. Ребята, которые первые забежали в аварийный дом, прямо по завалам ходили, это было невероятно. Они ходили по дому, пытались узнать о состоянии людей, не всех же можно было тащить, разные травмы есть. Они молодцы".

Кроме Арины и ее сестрички в больницу привезли еще одного ребенка - трехлетнего мальчика. Один полуторагодовалый малыш погиб.