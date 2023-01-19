Месяц не продержался: известный российский хоккеист погиб на войне в Украине

Российский хоккеист Александр Подставкин погиб на войне в Украине. Его мобилизовали в армию РФ в октябре прошлого года, однако уже в декабре ВСУ его ликвидировали.

Что известно о Подставкине

Александр Подставкин был игроком российских клубов "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск). Его мать Людмила в комментарии РосСМИ рассказала, что парень не собирался скрываться.

"23 октября Саша получил повестку, я немного уговаривала его не ходить, но он резко мне ответил, что прятаться не будет. Он у меня всегда был смелым, капитан команды", - рассказала она.

У хоккеиста остались жена и две дочери (фото: росСМИ)

Однако смелости спортсмена хватило ненадолго. 8 декабря они улетели в Ростов, а оттуда в Украину. А уже 28 декабря подразделение Подставкина попало под артобстрел ВСУ, в результате чего хоккеист также был ликвидирован.

Мать хоккеиста говорит, что гордится своим сыном. Однако она не понимает, что такие действия лишний раз дарят поддержку диктатору в Кремле.

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников этого тоже не понимает, поэтому рассматривает решение Подставкина идти на войну как гражданский долг.

"Все мы такие. Родина позовет - куда же мы денемся?" - сказал он.

Александр Подставкин (фото: росСМИ)