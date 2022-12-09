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Ему было 23... На войне погиб известный украинский спортсмен-рекордсмен

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Пятница 09 декабря 2022 13:50
Ему было 23... На войне погиб известный украинский спортсмен-рекордсмен Ярослав Хибовский к своему 24-летию герой не дожил 24 дня (фото: Facebook: Спортивный Комитет Украины)
Автор: Василина Копытко

На войне погиб титулованный украинский паверлифтер Ярослав Хибовский. 23-летний спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы 5 декабря вблизи села Нетайлово Донецкой области.

Об этом сообщил Спортивный комитет Украины на своей странице в Facebook .

Что известно о погибшем спортсмене

Ярослав Хибовский был мастером спорта и рекордсменом Украины по паверлифтингу. Ушел на военную службу по контракту. Был главным сержантом механизированной роты.

Защитник родился в 1998 году в поселке Николаевка Песчанской громады Винницкой области. К своему 24-летию герой не дожил 24 дня.

"Тяжелая потеря и тяжкое горе для семьи, для всей Песчанской общины. Он смело, как верный сын своего Государства, мужественный солдат встал на защиту Украины, но страшная смерть оборвала молодую жизнь. Уже никогда родные и друзья не услышат его радостный голос, шутливые слова, не увеселит сердце его доброта и искренность. Он был хорошим парнем, хорошим сыном и мужественным воином-Героем", - говорится в сообщении Песчанского поселкового совета.

Ранее мы сообщали о том, что на войне погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко.

Недавно мы сообщали о том, что под Бахмутом погиб волонтер из Швеции.

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