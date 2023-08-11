ПФУ рассказал о новой услуге для украинцев: что добавили и почему это полезно

На сайте Пенсионного фонда Украины появилась новая услуга украинцам. Использовать ее могут не все, однако для определенной категории она значительно облегчит жизнь.

Об этом сообщают на портале ПФУ.

Отправленный отчет регистрируется в Фонде автоматически, а нотариусу в электронный кабинет на вебпортале поступает об этом квитанция. В ней отмечают реквизиты принятого или непринятого отчета.

Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Как нотариусам представить отчет в ПФУ (скриншот: pfu.gov.ua)

Для подачи отчета через вебпортал электронных услуг ПФУ необходимо выполнить следующие шаги:

Воспользоваться услугой могут нотариусы, авторизовавшиеся на вебпортале по квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Это значительно облегчает процесс передачи и приема документов и уменьшает количество очередей в отделениях ПФУ.

Благодаря такому электронному инструменту нотариусы могут присылать в Фонд отчеты о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и оплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

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