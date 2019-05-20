ПФУ готує неприємний сюрприз українцям: подробиці

ПФУ - пенсійний фонд України планує незабаром закрити 545 з 600 своїх відділень. Лише у Луганській і Донецькій областях збережеться діюча структура. Про це під час круглого столу повідомив голова правління Фонду Євген Капінус.

"Це означає, що у нас залишаться головні управління на рівні областей, і ці управління будуть займатися всім спектром питань, які будуть на порядку денному Пенсійного фонду", - прокоментував він рішення.

Провідний аналітик "Громадського аудиту" Тарас Галайда повідомив, що після численних нововведень українці, намагаючись з'ясувати незрозумілі моменти, звертаються у відділення ПФУ. Однак така можливість пропаде після скорочення їх кількості.

Пенсія в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

У 2017 році в органи Пенсійного фонду України надійшло 482 250 звернень громадян, що на 14% більше порівняно з 2016 роком (422 172 звернення). А протягом 2018-го чиновники отримали 532 330 рекламацій. З них 502 360 звернень розглядалися територіальними органами ПФУ.

Раніше повідомлялося про те, що пенсійний фонд почав фінансування пенсій за травень і житлові субсидії за квітень.

Ми також писали про те, що доходи Пенсійного фонду у першому кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 24,3% - до 104,4 млрд грн.

А також повідомляли, в якому випадку українці отримають додаткову допомогу в розмірі від 530 до 3850 гривень.