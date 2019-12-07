Петро і Марина Порошенко відкрили новорічну ялинку у зимовому містечку ROSHEN Winter Village

Цього року вперше на території Київської кондитерської фабрики Рошен відкрились зимовий ярмарок та ковзанка. Петро і Марина Порошенко побували на церемонії офіційного відкриття новорічної ялинки та поспілкувались із дітьми на новенькій ковзанці, яка вже зустріла перших відвідувачів. Разом із киянами на ялинку завітали діти з Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації.

"Тут не тільки кияни. Сьогодні зі мною сюди прийшли діти з Краматорська. Дуже приємно, що приїжджають з Донецької області, і ми мріємо, що крім Києва, такі ковзанки будуть відкриті в Харкові, Дніпрі. Я буду дуже просити, щоб це рухалось і в Донецьку область – до Краматорська. Щоб там ми також побачили такі посмішки дітей", - зазначив Петро Порошенко.

Петро Порошенко разом з дружиною відкрив новорічну ялинку (фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Подарунок, який "Roshen" зробив, якщо судити за посмішками присутніх тут людей, дуже-дуже припав до серця. Це не просто музика, це не просто ялинка, це не просто прикраса цукеркової фабрики. Це створює атмосферу щастя, радості. "Roshen" допомагає українській армії, допомагає містам - починаючи від лікарень і закінчуючи зоопарками. Разом з тим, благодійна активність, його музей, інші проекти важливі, але не треба забувати про головне – дарувати дітям радість", – наголосив він.

Петро Порошенко разом з дружиною відкрив новорічну ялинку (фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Дуже важливо, щоб мрії втілювалися в життя. Яка найзаповітніша мрія дітей? Щоб Україна була гарною, щоб наша країна була щаслива країна щасливих людей. І я думаю, що ми маємо докласти всіх зусиль, щоб це відбулося", – сказав Порошенко.

Серед соціальних проектів корпорації "Рошен" - зокрема, допомога Національному інституту раку, дитячій лікарні Охматдит, Кременчуцькій міській дитячій лікарні, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, постійна допомога постраждалим від російської агресії на Донбасі. Загальна сума інвестицій у соціальні проекти у 2017-2018 роках перевищила 357 мільйонів гривень.