Якщо ви п'єте так алкоголь, це може бути ознакою розвитку недоумства

Вчені прийшли до висновку, що збільшення кількості випитого алкоголю в певному віці може бути ознакою розвитку деменції, або набутого недоумства, в народі - старечого маразму.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі IOS Press .

Вчені з Школи медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай і Каліфорнійського університету в Сан-Франциско вивчили 1518 пацієнтів, у яких були діагностовані неврологічні проблеми, такі як хвороба Альцгеймера, деменція та інші дегенеративні захворювання.

Нове дослідження показало, що якщо хтось починає вживати проблемну кількість алкоголю в літньому віці, це може бути ознакою недоумства.

Йдеться про нездорове вживання алкоголю, тязі до нього, яка розвивається після 40 років. Вчені встановили зв'язок між зловживанням алкоголем і деякими неврологічними проблемами.

"Ми виявили, що зловживання алкоголем може бути першою ознакою основного неврологічного захворювання, коли воно проявляється в пізньому віці", - говорить Жорж Наасан, доктор медичних наук, один з авторів дослідження.

Зараз вчені працюють над подальшим дослідженням проблеми, щоб визначити всі фактори, що спонукають людей пристраститися до алкоголю в немолодому віці.

Для довідки

Деменція - набуте недоумство, стійке зниження пізнавальної діяльності з втратою в тій чи іншій мірі раніше засвоєних знань і практичних навичок і утрудненням або неможливістю придбання нових. У народі деменція носить назву "старечий маразм".