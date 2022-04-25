ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Если вы пьете так алкоголь, это может быть признаком развития слабоумия

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 11:08
Если вы пьете так алкоголь, это может быть признаком развития слабоумия Фото: Привычка так пить алкоголь говорит о деменции (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Ученые пришли к выводу, что увеличение количества выпиваемого алкоголя в определенном возрасте может быть признаком развития деменции, или приобретенного слабоумия, в народе - старческого маразма.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале IOS Press.

Ученые из Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили 1518 пациентов, у которых были диагностированы неврологические проблемы, такие как болезнь Альцгеймера, деменция и другие дегенеративные заболевания.

Новое исследование показало, что если кто-то начинает употреблять проблемное количество алкоголя в пожилом возрасте, это может быть признаком слабоумия.

Речь идет о нездоровом употреблении алкоголя, тяге к нему, которая развивается после 40 лет. Ученые установили связь между злоупотреблением алкоголем и некоторыми неврологическими проблемами.

"Мы обнаружили, что злоупотребление алкоголем может быть первым признаком основного неврологического заболевания, когда оно проявляется в позднем возрасте", - говорит Жорж Наасан, доктор медицинских наук, один из авторов исследования.

Сейчас ученые работают над дальнейшим исследованием проблемы, чтобы определить все факторы, побуждающие людей пристраститься к алкоголю в немолодом возрасте.

Для справки

Деменция - приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. В народе деменция носит название "старческий маразм".

Ранее мы писали о популярные привычки, которые день за днем увеличивают риск развития рака.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровье
LITE
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ
Украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ