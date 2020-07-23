Пісня для NASA тільки початок: Sysuev презентував новий літній сингл

Якщо хтось і не зраджує собі серед українських артистів - це Sysuev. Вистріливши понад рік тому з альбомом "Good Life" й довівши свою безмежну любов до Hip-Hop та R&B музики, артист продовжує борознити простори цих музичних стилів.

Новий сингл "Can’t Resist U" важко віднести до House R&B попередніх релізів артиста, але так чи інакше він лишається в межах жанру. Sysuev демонструє свій легко впізнаваний фальцет, який тривалий час вважається його візитною карткою. Суміш традиційного Hip-Hop інструменталу, солодкого вокалу артиста і потужного денс-дропу з яскравими семплами додають необхідну яскравість, переводячи трек із розряду банальної балади для дівчат у міцниий R&B трек у найкращих традиціях.

"Одного разу на баскетбольному тренуванні до мене підійшов бітмейкер Chillinwith і сказав, прикольно ти фальцетом співаєш, чув твої R&B балади, вони класні, послухай, в мене є просто ульотний біт під твій стиль, буде круто. Я йому відповів, що це класна ідея і в такому випадку необхідно робити колаборацію. Тиждень ми обмінювалися в Telegram ідеями стосовно пісні, біта і потім на студії у DJ Kodzu за декілька годин записали й звели новий сингл. Приємно, коли результат і швидкий, і якісний. Завжди б так", - розповідає Sysuev.

Отже, бачимо, що Sysuev знову спіймав цікаву музичну хвилю, а у поціновувачів Hip-Hop жанру є хороший привід додати у свій плейлист новий сингл артиста "Can’t Resist U". Підтримкою синглу виступив кліп, зроблений спільно з Delta Arthur, який цікаво змонтував відео з декількох нещодавніх виступів Sysuev на музичних фестивалях і у нічних клубах.

Sysuev випустив кліп "Can't Resist U"

Нагадаємо, що минулий сингл артиста "Another Chance" про космічні баталії, отримав позитивний сигнал від офісу NASA і обіцянку передати його астронавтам для натхнення в роботі.