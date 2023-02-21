Пес Патрон угодил в клинику: что случилось

Хвостатый специалист по разминированию от "первого лица" рассказал о медицинских процедурах, которые вынужден проходить из-за специфики своего ремесла.

На них Патрона отвел владелец легендарного пса породы джек-рассел-терьер, начальник части пиротехнических работ ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев

Дело в том, что животное вдыхает вещества, которые при накоплении в организме могут причинить вред. Во избежание этого Патрон должен отправляться на плановые обследования и сдавать кровь на анализы.

При этом хвостатый сапер заверил всех, что чувствует себя нормально и здоров.

"Я в клинике. Меня жестоко схватили и сдерживали 10 человек. Я кричал: "Нет! Это моя кровь! Я вам ее не отдам!". Хуже всего, что Михаил (!!!), Михаил тоже был задействован во время этого жестокого обращения с животными... Держал мне рот, закрывал глаза, чтобы я не видел иглу. Я видел! Я все видел и всех запомнил!" - в иронической форме "словами" Патрона описывается ситуация.

Пес Патрон у ветеринаров (фото: instagram.com/patron_dsns)

В публикации также отмечается, что такие анализы и витамины "стоят немало", и если у самого четверолапого пиротехника возможности посещать процедуры есть, но у других животных их может не быть.

В этом контексте Патрон призывает людей приобщаться к благотворительности, и объявил об открытии отдельной банки для лечения животных - все пожертвования будут переданы зоозащитникам.

Пес Патрон в клинике на обследовании (фото: instagram.com/patron_dsns)

"Животные имеют право на качественную медицину, получить лучшее лекарство и заботу. Каждое животное, даже хомячки. Но у них нет средств на это. Надеюсь, мы сможем вместе им помочь", - говорится в публикации.

Пес Патрон (фото: instagram.com/patron_dsns)