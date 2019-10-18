Пес-патріот заспівав під гімн України і підкорив мережу (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому бродячий собака підвиває у ритм гімну України, який лунає з гучномовців. Ролик опублікували на сторінці в Facebook "11 Окрема Бригада Армійської Авіації Сухопутних Військ Збройних Сил України".

На кадрах видно, як патріотичний пес завиває в такт мелодії, ніби теж співає національний гімн. Собака дуже старається, це видно неозброєним поглядом.

Подивіться, це відео нікого не залишить байдужим!

Користувачі мережі просто в захваті від такого патріотизму тварини, вони пишуть в коментарях свої захоплені емоції.

Навіть собака патріот.

І стоїть рівненько.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups)

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли собака співає під гімн України. У 2013 році на Майдані Незалежності на руках у господаря собака теж виконала національний гімн. Крім того, тварина була одягнена в кольорах національного прапора України.

Відео: Собака співає гімн України (YouTube)