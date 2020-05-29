Перший гелікоптер Н145 для українських "копів" і рятувальників зняли на заводі в Німеччині

Перший гелікоптер для української поліції Н145 від французької компанії Airbus Helicopters зняли на заводі в німецькому місті Донауверт, після чого фото було оприлюднено виданням Scramble Magazine в мережі.

Гвинтокрил "01" має тимчасовий реєстраційний номер D-HMBF. Про це передає Ukrainian Military Pages.

Н145 призначений для Управління поліції на воді та повітряної підтримки Національної поліції України та ДСНС.

"За деякою інформацією перші борти повинні бути доставлені в червні 2020 року", - пише видання.

Згідно з договором від 2018-го, всього в Україну повинні поставити 55 гелікоптерів, у тому числі 21 типу Н225 (офіційний тип сертифіката EC 225 LP), вживанні (2009-2012 років), 24 нових Н125 (сертифікат AS 350 B3) і 10 нових гелікоптерів моделі H145 (сертифікат MBB-BK117 D-2).

До них також додаються і запчастини, обладнання, інструменти, макети, тренажери та надання послуг з обслуговування та навчання персоналу. Все на загальну суму 551 мільйон євро.

Зазначається, що 26 лютого в контракт про закупівлю гелікоптерів Airbus Helicopters були укладені додаткові угоди про поліпшення предмета закупівлі та зміни комплектації.

Зокрема, в Україну буде поставлено версія Н145 D3 (нова модифікація із 5 лопатями та збільшеним корисним навантаженням). Водночас перші два гелікоптери Н145 будуть у версії D2 з можливістю подальшої модернізації D3.

"Тобто відбудеться постачання восьми бортів у варіанті D3 та двох у варіанті D2", - йдеться в матеріалі.

Гелікоптер Н145 (Фото: facebook.com/Scramblemagazine)

На гелікоптерах № 2, 4 і 6 буде встановлено медичний комплект EMS.

Тактична радіостанція RT5000 і робоча станція оператора буде додана на перші гелікоптери під № 1, 2, 3.

Вертольоти Н145 чекають в Україні в червні 2020 (Фото: ukrmilitary.com)

Планується, що вертольоти компанії Airbus Helicopters моделі H-125, H-145 і H-225 виконуватимуть завдання для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Вертольоти H-225 мають вантажність понад 10 тонн (Фото: ukrmilitary.com)

Раніше повідомлялося, що у Львівській області військових підозрюють у продажу запчастин до вертольотів.

Нагадаємо, нещодавно голова Держкосмосу Володимир Усов заявив, що Україна планує почати запускати космічні ракети через 3-4 роки.