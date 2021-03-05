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Перший український мінівен був сконструйований у 1960 році: як він виглядав

Автор: Анна Шиканова

В Україні перший автомобіль-мінівен був сконструйований на початку 1960-х років. Це диво техніки спроєктували та зібрали на Запорізькому автомобілебудівному заводі.

Про перший мінівен в Україні розповіли на порталі Iz.com.ua

Дивний напіввантажний і напівпасажирський автомобіль спроєктували на базі серійного "Запорожця". У цього мінівена був чотирициліндровий двигун з повітряним охолодженням потужністю 27 кінських сил. Від "Запорожця" автомобіль отримав і все інше – незалежну підвіску задніх коліс і барабанну гальмівну систему.

Перший український мінівен

Кузов автомобіля був повністю унікальним і зібраним з нуля. Його основна особливість – великі двері збоку.

За задумом проєктувальників, автомобіль був розрахований на шість осіб і сидіння розташовувалися у два ряди. Пасажирські крісла можна було скласти та тоді мінівен перетворювався в невеликий вантажний автомобіль. Вага вантажу – до 350 кг.

Вага самого автомобіля – 700 кг. Однак жвавою цю машину було назвати не можна – максимальна швидкість складала до 70 км/годину. Витрата палива – 7,5 літрів на 100 кілометрів.

Варто відзначити, що цей мінівен був зібраний тільки в одному примірнику. Однак ця модель не була запущена у виробництво і серійною не стала. За деякими даними, причина – брак коштів. Що сталося з єдиним екземпляром мінівена – невідомо.

Перший мінівен в Україні був зібраний на початку 1960 років

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український винахідник зібрав справжній всюдихід зі старого автомобіля "Жигулі".

А також розповідали про те, як виглядав прототип вітчизняного "Запорожця".

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