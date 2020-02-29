Перший день весни накриє Україну лютою негодою: карта

Погода в Україні у березні готує опади та нічні заморозки, при цьому дощі, іноді з мокрим снігом, до четверга накриють майже всю територію країни. Згідно з прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру на перші п'ять днів весни, непроста погода почнеться вже з першого числа для Заходу, а потім ореол злив розшириться й на інші регіони.

У той же час температура повітря в денний час підніматиметься до +10... +12 градусів, а вночі опускатиметься до -4 градусів (на Сході).

1 березня дощі та мокрий сніг прогнозується на Волині, Закарпатті та у Львівській області - в інших регіонах очікується схая сонячна погода.

Експерти з Gismeteo попереджають, що в західних і східних областях у перший день весни ймовірний сніг.

В північних та центральних областях буде хмарно і сухо, стовпчики термометрів протягом доби коливатимуться від -3 до +10 градусів.

У столиці весна почнеться без опадів, імовірна невелика хмарність. У Києві вдень прогнозується до +9 градусів, а вночі до -2 градусів.

Карта погоди 1 березня в Україні (Фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 2 березня, дощі значно посиляться і накриють весь Захід, включаючи північні області та Київ.

При цьому температура повітря буде підвищуватися і "мінуса" очікуються тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях вночі. На всій решті частини України в темний час доби термометри покажуть від +2 до +5 градусів. Вдень по країні прогнозується в середньому від +7 до +12 градусів.

Карта погоди 2 березня в Україні (Фото: meteo.gov.ua)

3 березня погода піднесе українцям приємний сюрприз - значно потеплішає, а дощі припиняться скрізь, крім Закарпаття.

Найтепліше буде в Одессокй області - до +16 градусів вдень. Вночі ж температура повітря не опускатиметься нижче +2 градусів.

Карта погоди 3 березня в Україні (Фото: meteo.gov.ua)

4 березня знову повернуться дощі - опади очікуються у всіх західних областях. На решті території буде сонячно та сухо.

Температура повітря залишиться такою ж.

Карта погоди 4 березня в Україні (Фото: meteo.gov.ua)

5 березня опади поширяться майже на всю Україну. Регіони, які не заллє дощами, будуть Житомирська, Київська, Харківська, Луганська, Донецька області та Автономна республіка Крим.

Як і днем раніше, температура повітря не зміниться.

Карта погоди 5 березня в Україні (Фото: meteo.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, в Україну йде аномальна погода з сильними перепадами температури.