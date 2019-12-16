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Перші слова: Кейт Міддлтон здивувала зізнанням про принца Луї

STYLERПерсони    16.12.2019 - 16:46
Перші слова: Кейт Міддлтон здивувала зізнанням про принца Луї
Кейт Міддлтон із сином Луї (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон розсекретила перші слова сина Луї

Кейт Міддлтон розкрила одне з перших слів, яке проказав її син принц Луї. Герцогиня Кембриджська зазначила у різдвяному спецвипуску на BBC, що в їхньому будинку на полиці багато кулінарних книг шеф-кухаря Мері Беррі, і малюк був "зачарований" зображеним на них обличчям письменниці.

Тому хлопчик, якому вже рік і 7 місяців, вимовив "Мері", коли побачив і впізнав жінку.

Беррі допомогла принцу Вільяму та Міддлтон підготуватися до благодійної акції.

"Діти дійсно зачаровані обличчями, і ваше обличчя всюди на ваших кулінарних книгах, і він скаже: "Це Мері Беррі"... так що він обов'язково впізнає вас, якщо побачить сьогодні", - сказала герцогиня.

Також Міддлтон поділилася деякими історіями з сімейного життя, в тому числі про те, як вони використовують рецепти Беррі при приготуванні піци, яку люблять діти.

Кейт Міддлтон розкрила перші слова сина Луї (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт додала, що готує піцу разом з дітьми, дозволяючи їм при цьому "бути настільки незалежними, наскільки це можливо".

Також під час приготування страв герцогиня розповіла, що в студентські роки працювала офіціанткою, але... жахливою.

Принц Вільям також дав інтерв'ю Беррі в програмі та розповів про те, як його стосунки з матір'ю, покійною принцесою Діаною, вплинули на його стиль виховання і долучили до благодійності.

"Вона зрозуміла, що дуже важливо, коли ти виростеш - особливо в тому житті, в якій ми виросли, - що ти розумієш, яка життя відбувається за стінами палацу, і що ти бачиш, як реальні люди борються з реальними проблемами", - сказав герцог Кембриджський.

Відповідаючи на питання, чи говорить він зі своїми дітьми про такі проблеми, Вільям розповів, що шестирічний принц Джордж і чотирирічна Шарлотта стануть розпитувати його про світ дорогою до школу на південному заході Лондона.

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Новини України Кейт Міддлтонпринц ЛуиПринц Вільям
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