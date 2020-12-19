Перші пляшки для вина з паперу надійшли у продаж: яка ціна (фото)

Вино у незвичайній пляшці поки можна придбати тільки у Мережі (фото: pixabay.com)

Компанія WoodWinters стала першим у світі продавцем вина в паперових пляшках. Така пляшка була випущена компанією з екологічного упаковування Frugalpac у межах ініціатив, спрямованих на зменшення впливу виноробної промисловості на навколишнє середовище.

Як пише frugalpac.com, пляшка, об'ємом 75 мл, виготовлена з переробленого картону на 94%. Вона вп'ятеро легша, за традиційну скляну пляшку.

Крім того, пляшка має вуглецевий слід на третину менше, аніж пляшка з переробленого пластику, та в чотири рази нижче, аніж у скла.

Спочатку італійське червоне вино від виробника Cantina Goccia у новому упакуванні виставили на продаж на офіційному сайті компанії у тестовому варіанті. Партію ж розкупили за чотири тижні.

Наразі у супермаркетах вин в пляшках Frugal ще немає, італійський напій в інноваційній упаковці надійшов у продаж до кількох магазинів у Шотландії за рекомендованою ціною 12,50 фунтів стерлінгів (471,61 грн).

Таку пляшку можна зберігати в холодильнику і її легко утилізувати. Пляшка може бути виготовлена ​​на виноробні на місці, що, за словами Frugalpac, забезпечує "повну свободу дизайну і друку".

Фірма з упаковування, заявила, що до неї вже звернулися мережі супермаркетів й готельного бізнесу щодо можливої подальшої співпраці.

У своїй заяві компанія сказала, що вони пишаються тим, що увійшли в історію з "найбільш екологічно чистою винною пляшкою у світі". Вони назвали це "переломним моментом".

"Вона значно легша за скло, її легше транспортувати, і вона безпечніша для планети. Що не менш важливо, наше вино в паперовій пляшці як і раніше має такий же прекрасний смак, як і в скляній", - йдеться в повідомленні.

Картонна пляшка (фото: frugalpac.com)

Нагадаємо, вчені знайшли несподівану користь вживання вина і сиру. Так, сир захищає від вікових когнітивних проблем навіть на пізніх стадіях життя. Щоденне споживання червоного вина пов'язане з поліпшенням когнітивних функцій.

Також раніше вчені назвали види алкоголю, які не варто вживати в першу чергу людям з діабетом 2 типу.