Первая страна официально заявила о победе над COVID-19: как им это удалось

Коронавирус в мире победила первая страна (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус официально победила первая в мире страна

Коронавирус COVID-19 удалось победить официально первой стране в мире. Такое громкое заявление сделала Мавритания, страна в Западной Африке на побережье Атлантического океана. Благодаря каким мероприятиям им удалось полностью избавиться от вируса - в материале Styler.

Согласно данным ресурса местного ресурса Le Calame со ссылкой на Минздрав страны, в течение нескольких дней не было обнаружено ни одного нового случая. Всего, согласно внутренним данным, в стране заболело 17 человек, один из них - умер (Университет Джонса Хопкинса говорит о семи случаях).

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса, в стране со дня обнаружения первого случая (13 марта) были закрыты границы, запрещены собрания людей, школы, рестораны и рынки прекратили работу. Кроме того был объявлен ночной комендантский час и запрещены междугородние перевозки.

При том, что в стране официально больше нет коронавируса, граждан призывают сохранять бдительность, тесты на COVID-19 будут проводиться и дальше, ведь пандемия может вернуться в страну.

Отметим, что согласно данным ресурса Worldometers.info, который отслеживает статистику распространения коронавируса в мире, активных случаев COVID-19 больше нет в четырех странах, кроме Мавритании - это Гренландия, Сент-Люсия и Сен-Барт. Это все - острова, два из которых являются административными единицами материковых государств.

Какие страны мира победили коронавирус (скрин: worldometers.info)

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