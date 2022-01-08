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Перша реєстрація автомобіля: як змінилися суми зборів з 1 січня

Автор: Анна Шиканова

В Україні з 1 січня змінилися суми зборів на обов'язкове державне страхування при першій реєстрації легкового автомобіля. Це пов'язано зі зміною розміру мінімального прожиткового мінімуму.

Скільки тепер доведеться заплатити за першу реєстрацію легкового автомобіля, розповіли у головному сервісному центрі МВС.

"З 1 січня змінено розмір прожиткового мінімуму, а значить і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто", - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум для працездатних українців з 1 січня підвищився на 88 гривень і тепер становить 2 481 гривню.

Які суми доведеться заплатити

Якщо ціна на легковий автомобіль не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (409 365 гривень), то збір складе 3%.

Якщо вартість автомобіля становить від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму (від 409 365 гривень до 719 490 гривень), то розмір збору складе 4%.

Якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (понад 719 490 гривень), то доведеться сплатити 5% від суми.

Варто зазначити, що всі суми вказані без урахування ПДВ.

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українським водіям хочуть накрутити штрафи за неправильний малюнок протектора.

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