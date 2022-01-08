Перша реєстрація автомобіля: як змінилися суми зборів з 1 січня

"З 1 січня змінено розмір прожиткового мінімуму, а значить і обсяги збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкового авто", - сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що прожитковий мінімум для працездатних українців з 1 січня підвищився на 88 гривень і тепер становить 2 481 гривню.

Які суми доведеться заплатити

Якщо ціна на легковий автомобіль не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму (409 365 гривень), то збір складе 3%.

Якщо вартість автомобіля становить від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму (від 409 365 гривень до 719 490 гривень), то розмір збору складе 4%.

Якщо вартість автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (понад 719 490 гривень), то доведеться сплатити 5% від суми.

Варто зазначити, що всі суми вказані без урахування ПДВ.

Скріншот