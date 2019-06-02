Перша спроба зняти затемнення: оприлюднено вражаюче відео

Перше в історії відео сонячного затемнення потрапило в мережу
Перше в історії відео сонячного затемнення, яке було знято в 1900 році, потрапило в мережу. Вражаючий відеозапис був опублікований Британським інститутом кіно і Королівським астрономічним товариством.
Перший в історії відеозапис затемнення був зроблений британським ілюзіоністом Невілом Маскелайном спільно з американським астрономом Джоном Беконом в ході експедиції Британського королівського товариства в Північну Кароліну 28 травня 1900 року.
Це єдиний відомий фільм Маскелайна, який зберігся до наших днів. Кожен кадр запису був відсканований фахівцями з Національного архіву Британського інституту кіно, після чого всі зображення були зведені у відео з роздільною здатністю 4К, яке опубліковано у відкритому доступі.
До речі, перша спроба зняти затемнення була зроблена ще в 1898 році в Індії. Тоді відео також вдалося записати, однак воно було вкрадено під час подорожі до Британії.
Раніше експерт дала астрологічний прогноз на червень 2019, що буде багатий на затемнення, плюс ретроградний Меркурій, припускає велику кількість обмежень дій.
Нагадаємо, що магнітні бурі в червні будуть не такими тривалими і сильними, і протягом першого літнього місяця очікується один дуже сильний удар - 9 червня.