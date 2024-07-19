Парикмахер рассказала, действительно ли нужна "термозащита" в уходе за волосами

Термозащита для волос – это косметическое средство, которое наносят на локоны, чтобы уберечь их от губительного воздействия высоких температур. Косметика такого типа бывает разных форм выпуска, что влияет на способ ее применения.

Действительно ли нужен такой флакончик женщинам, которые ухаживают за волосами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram парикмахера Русланы Белы.

Нужна термозащита

По словам Русланы, практически любой несмываемый продукт, который вы наносите на свои волосы, действует как защита от термических факторов.

Каким образом происходит эта защита?

Дело в том, что в волосе есть белки кератина, которые придают ему эластичность и прочность. Однако покраска, укладка плойкой/утюгом, фен, солнце, мороз разрушают этот белок. Из-за этого наружная поверхность (кутикула) волос трескается, и сквозь трещины испаряется влага из середины волоса, тем самым разрушая волосы и делая их ломкими.

На поверхности волоса образуется тонкая пленка, которая замедляет теплопроводность и распределяет тепло от плойки/плоски/фена и равномерно. Без термозащиты волос нагревается экстремально нагревается в одном месте, что приводит к повреждениям.

Что известно о термозащите?

Несмотря на то, что на рынке есть множество различных термозащит, только некоторые теплозащитные ингредиенты были изучены независимо. В 1998 году ученые изучали влияние акрилатного сополимера PVP/DMAPA, кватерниума 70 и гидролизованного протеина пшеницы на термоповреждение от плойки.

Руслана отметила, что только эти ингредиенты были исследованы. И оказалось, что эти три компонента уменьшают термовоздействие на волосы на 10-20%. Остальные средства тоже могут работать таким образом, чтобы защитить волосы.

В частности, силиконы имеют низкую теплопроводность. Это означает, что когда они покрывают волос, термо воздействие замедляется и действует более мягко.

Согласно исследованиям производителей, силиконы в смываемых кондиционерах могут защитить волосы во время термического воздействия. И вполне вероятно, что силиконы в несмываемых продуктах тоже защищают.

Силиконы также уплотняют кутикулу волос и уменьшают потерю влаги, что помогает защитить от теплового повреждения. Есть вероятность, что многие другие ингредиенты также будут работать на уменьшение повреждения волос от тепла.

Парикмахер сообщила, что термозащитные средства лишь уменьшают вред от термических факторов, они не могут полностью защитить ваши волосы. Все несмываемые продукты, подходящие именно вам, должны хорошо работать в комплексе с вашим уходом для волос.

"Несмываемый уход должен быть 100%, как одно из обязательных средств по уходу", - сообщила эксперт.