Парикмахер назвал идеальные стрижки для женщин за 40 лет: фотопримеры

Многослойный боб

Джастин Хикокс - парикмахер с более чем 25-летним опытом, рассказал, какая стрижка больше всего нравится женщинам старше 40 лет.

Эксперт-стилист заявил, что многослойный боб является безоговорочным фаворитом. При этом он подчеркнул, что есть разные варианты стрижки. Например, боб с ровным срезом (его еще называют тупым) больше подходит младшим женщинам.

По словам парикмахера, тупой боб рискует создать форму треугольника от макушки до низа головы, притягивая глаза вниз. А многослойные бобы могут смягчить это, добавляя больше объема верху.

Стрижка многослойный боб (скриншот сайта presa.com.ua)

Пикси или пикси-боб

Следующая стрижка предназначена для тех, кто достаточно смел, чтобы сделать волосы короче, чем при многослойном бобе. Это стрижка пикси или пикси-боб.

При ней остается небольшая длина сверху плюс сужения по бокам, это создает поистине шикарный образ. Эти две прически делают объем на висках.

Джастин подметил, что этот образ создает иллюзию подтяжки лица. Создавая объем на висках, женщины могут подчеркнуть структуру щек и гораздо больше"приподнять лицо.

Стрижка пикси или пикси-боб (скриншот сайта style.pibig.info)