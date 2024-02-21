Парикмахер назвала средства для волос, которые не следует использовать

Осветительные шампуни

Осветляющие шампуни являются популярным средством в мире по уходу за волосами, поскольку они помогают действительно глубоко освещают ваши пряди.

Парикмахер Кристи Бьянко рассказала, что для перезагрузки, возможно, придется подождать до окончания холодных месяцев.

"Осветляющие шампуни слишком суровые зимой. Они удаляют природные масла, оставляя кожу головы сухой и зудящей", - предупреждает она.

Солевые спреи

Эксперт отметила, что зимой рекомендует людям избегать использования солевых спреев и других средств для увеличения или текстурирования, когда на улице холодно.

"Они могут создать великолепную пляжную текстуру летом. Но также могут вызвать чрезмерную сухость, когда волосы уже склонны к этому", - объясняет парикмахер.

Лак для волос

Многие используют лак для волос каждый день, но в холодное время лучше этого избегать.

Все потому, что лак для волос и гели обладают высоким содержанием спирта.

"Продукты с высоким содержанием спирта, как правило, высушивают волосы и могут сделать его более склонными к повреждению и ломкости", - объясняет она.

В холодное время лучше использовать максимально питательный кондиционер, в составе которого присутствуют целебные компоненты, в том числе - макадамии и арганы.

Он насытит пряди, сделает их упругими, объемными. А предотвратить ломкость поможет специальный спрей, который можно периодически наносить на сухие волосы.

К тому же состояние волос может ухудшиться из-за стресса и неправильного питания. Поэтому следует избегать слишком жирной, соленой и пережаренной пищи. Не следует употреблять чрезмерные дозы алкоголя. А для роста волос нужно употреблять продукты, богатые белоком, цинком, железом, селеном и витамином D.